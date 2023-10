Pourquoi le jeu de la virgule est à éviter

Le jeu de la virgule n’a rien à voir avec le football.

Avec lui, pas de pied, ni de ballon. Mais une main et une tête pour effectuer un geste violent. Ce « jeu », qui n’en est pas un, ne date pas d’hier. Pourtant, sur les réseaux sociaux comme TikTok, les vidéos de ce phénomène engrangent les vues. On y voit des jeunes tenter d’effectuer la « meilleure » virgule, la plus rapide et la plus impressionnante.

En France, plusieurs cas ont été signalés dans des écoles et une élève a dû être hospitalisée après avoir subi une virgule. Car, on s’en doute, cette pratique est dangereuse. Des professionnels de la santé alertent.

Contractures et entorses cervicales

« En donnant ces deux coups successifs au niveau de la nuque, on pourrait causer des grosses contractures musculaires, voire des entorses cervicales, confirme Hugues Willemart, kinésithérapeute. Selon la gravité de la lésion, il faudra envisager le port d’une minerve pour immobiliser la nuque. Outre la douleur occasionnée, on peut aussi oublier la pratique de son sport préféré pendant une période qui peut aller jusqu’à deux mois. On prend aussi le risque de provoquer une fragilité à temps terme». Un risque qui ne vaut vraiment pas la peine d’être pris. Dans la cour de récré, la virgule doit rester balle au pied.