Des clés pour le gouvernement et un arrêt de travail dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi 4 octobre 2023

"Nous remettrons 10 clés, représentant les 10 revendications formulées par le CSEE (le Comité syndical européen de l’éducation, NDLR) afin de vraiment rendre le métier plus attractif et lutter contre la pénurie", explique Roland Lahaye (CSC-E).

En effet, si la Fédération Wallonie-Bruxelles souffre structurellement d’une pénurie dans plusieurs de ses secteurs, l’Europe – et même la planète tout entière – est également confrontée à ce problème.

"Le CSEE, c’est tout de même 11 millions d’enseignants répartis sur 50 pays européens, souligne Roland Lahaye. Et les revendications sont exactement les mêmes au niveau européen qu’au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les problématiques sont similaires".

Arrêt de travail

À la suite de cette action, "entre le mercredi 4 octobre et le vendredi 13 octobre, un arrêt de travail sera également respecté dans de nombreuses écoles en soutien à l’action et dans le but de sensibiliser les enseignants aux revendications européennes pour rendre leur métier plus attractif", précise le front commun dans un communiqué.

Pour rappel, le front commun s’est rompu en fin d’année scolaire dernière autour de la question du maintien ou non des instances syndicales dans le comité de concertation du Pacte, où seule la CSC-Enseignement a décidé de continuer à siéger.