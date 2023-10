Quatre meurtres ou tentatives de meurtre par jour en Belgique : “Nous appelons ce gouvernement à réfléchir aux moyens dévolus à la police”

Voilà des chiffres qui en interpellent plus d’un. Environ quatre meurtres et tentatives de meurtre sont commis chaque jour sur le territoire belge. Selon les dernières statistiques de criminalité de la police fédérale comptabilisées en 2022, 1.375 meurtres, assassinats et tentatives de meurtres et d’assassinat ont eu lieu. Un triste record puisque cela donne 3,7 meurtres et tentatives par jour ! C’est 17 % de plus qu’avant la pandémie du Covid-19 (entre 2019 et 2022). Si on y regarde de plus près, il y a donc eu 179 homicides (105 meurtres et 74 assassinats) pour 2022 contre 147 homicides volontaires (95 meurtres et 52 assassinats) en 2019.