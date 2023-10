Nouvelles révélations du fils d’Alain Delon : “110.000 € en liquide” découverts “cachés” chez la “dame de compagnie” de l’acteur français

L’acteur français Alain Delon (87 ans) vivait-il sous l’emprise de sa “dame de compagnie” Hiromi Rollin ? Ses trois enfants en sont persuadés. En juillet 2023, la famille Delon avait accusé Hiromi Rollin de “harcèlement moral”, “violence sur personne vulnérable” et “abus de faiblesse”. Dans une seconde plainte, lancée avec sa sœur Anouchka et son frère Alain-Fabien, Anthony Delon avait encore accusé l’ancienne “dame de compagnie” de l’acteur de “harcèlement moral”, “détournement de correspondances” et “maltraitance animale”.