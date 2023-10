”Menacé de mort”, victime de deux intrusions, le juge d’instruction qui fait trembler la Belgique l’avoue : “Oui, on a essayé de me corrompre”

Il l’a évoqué ce dimanche midi dans l’émission Les Punchers sur RTL tvi : le juge d’instruction bruxellois Michel Claise a fait l’objet d’une tentative de corruption. “Je n’ai pas eu d’argent mais je me terrai, parce que c’est un dossier qui n’est pas terminé”, a-t-il précisé. “Mais je le raconterai un jour parce que c’était assez amusant, d’autant plus que les personnes qui ont tenté de me corrompre étaient placées sous écoute téléphonique et que je savais à chaque seconde ce qui allait m’arriver.” Il n’en dira pas davantage.