”J’avais des menaces de mort” : Laurence Boccolini (”Les Enfants de la télé”) parle de son expérience sur Twitter et de sa grossophobie

À quelques jours de son nouveau challenge, Laurence Boccolini (60 ans) a prêté serment dans l’émission de RTL France, On refait la télé, ce samedi 30 septembre 2023 en promettant “ne jamais choisir que les pires casseroles de mes invités”. L’occasion pour l’animatrice de répondre aux questions d’Eric Dussart et de Jade.

”Je n’ai rien demandé, je ne demande jamais…”

Après avoir dévoilé la date de sa première dans Les Enfants de la télé, elle a rappelé comment elle avait été recrutée pour présenter cette émission. “Je n’ai rien demandé, je ne demande jamais”, a-t-elle dit. “On m’a appelée. La vraie anecdote ? Le coup de téléphone s’est fait de manière très simple. La chaîne m’appelle et on me demande si je voudrais faire une émission avec les enfants. Alors, j’ai cherché pendant 30 secondes l’émission qu’il y avait sur la chaîne avec des enfants. […] Et je dis : 'C’est quoi ?' Là, on me dit Les Enfants de la télé…”

”Ma cruauté qui a fait ma célébrité”

”Déjà, je rassure les gens : les basiques, les différentes chroniques restent… Avec les casseroles, évidemment on ne va pas vous les enlever. […] On n’oserait pas. Moi, ma cruauté qui a fait ma célébrité – on peut le dire – était un peu en jachère. […] Alors, ne serait-ce pas le moment de la réveiller un petit peu…"

Pour être un poil sadique, “il y a de la casserole, on va peut-être mettre de la hiérarchie dans la casserole”. “Il faut réveiller ce côté en moi, ça fait vingt ans que ça dort.”

Elle a quitté le réseau X (ex-Twitter) il y a quatre ans : “Ça devenait trop violent à mon égard, avec des menaces de mort”

Alors, Laurence Boccolini se rendra-t-elle sur le réseau social X (ex-Twitter) pour voir ce qu’on dit d’elle après la présentation de sa première à la tête des Enfants de la télé ? “J’ai eu et je suis partie de Twitter il y a quatre ans. Ça devenait trop violent à mon égard, j’avais des menaces de mort. J’avais des choses très douloureuses. Dès que je disais quelque chose ou que je n’étais pas d’accord avec certains animateurs ou certaines choses qui se passaient, ça devenait des folies de menaces. Je me suis dit que je n’avais pas envie de lire cela et de vivre cela avec des gens qui restent anonymes et qui ne me connaissent pas. Je suis donc partie. Parce que cela reste toxique. […]”

”La grossophobie, je la vis encore”

”La grossophobie, je la vis encore”, a encore ajouté Laurence Boccolini. “J’ai encore des messages. C’est tous les jours depuis vingt ans. Des trucs sur mon physique, puis sur ma fille et sur mon mari. Je n’ai pas besoin de cela pour respirer.”

Olivier Minne était ce samedi soir sur France 2. L’occasion pour l’animatrice d’évoquer “mon animateur préféré”. “Je serais directrice des programmes, je le mettrais quasiment à tous les primes. Même des primes le matin. (Rires.) Pour moi, Olivier […] et je le dis vraiment : aux États-Unis ce serait la méga star. C’est un animateur intelligent, d’une beauté, grand, musclé, adorable, drôle, très cultivé, absolument génial avec ses candidats et ses invités. Il a tout. Il peut tout faire. C’est l’animateur que j’ai envie de voir.”

guillement Quand on a un sale caractère, qu'on fait un peu plus peur à la direction, on obtient les choses plus facilement. Mais ce n'est pas mon caractère ni celui d'Olivier Minne.

Et l’animatrice d’ajouter : “On a ce syndrome de l’imposteur qui fait qu’on ne se sent pas le droit de réclamer les choses. […] On s’excuse d’exister un peu avec Olivier. Alors que je m’aperçois et je le dis : quand on a un sale caractère, qu’on fait un peu plus peur à la direction, on obtient les choses plus facilement. Mais ce n’est pas mon caractère ni celui d’Olivier.”

”On m’a autorisé à aller tourner pour d’autres chaînes”

La nouvelle animatrice des Enfants de la télé souhaiterait refaire de la fiction. “Je ne sais pas, j’aimerais bien en refaire. Cela me manque énormément. Mais sur France Télévisions, on m’a dit un non catégorique. […] Puisqu’on ne souhaite pas que je tourne pour France Télévisions, on m’a autorisé à aller tourner pour d’autres chaînes, comme TF1 ou M6.”