”J’ai cru qu’il m’en voulait” : Marianne James retrouve le chanteur français Julien Doré, quinze ans après “Nouvelle star”

”C’était le 7e au 8e chanteur qui arrivait avec un petit instrument ; ils avaient tous intégré que d’abord ils chantaient a cappella puis si ça nous plaisait, ils ouvraient leurs étuis, et sortaient, un ukulélé, un charengo, une guitare, une flûte, enfin ce qu’ils voulaient mais en tout premier lieu ils devaient chanter a cappella et lui, il avait pas intégré et quand je lui ai demandé de chanter a cappella il dit qu’il a rien de prévu et nous on est tellement fatigués, c’est le 7e ou 8e qui nous fait le coup, je lui dis 'la sortie est par là', allez next, bêtement”, dit-elle.

Après le stop des jurés de Nouvelle Star, Julien Doré est revenu sur scène après les sollicitations du directeur de casting qui avait vu en lui un artiste dans l’âme.

”J’ai cru qu’il m’en voulait et puis on a fêté les 20 ans de la Nouvelle Star l’hiver dernier lors de deux primes sur M6 et c’est vrai qu’honnêtement j’ai vu qu’il ne m’en voulait plus ça faisait longtemps que je ne l’ai pas vu”, a indiqué ce samedi Marianne James. “On a rejoué cette scène, il nous a fait la scène avec les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, le même décor, et c’est génial avec ses chansons de lui d’aujourd’hui, qu’il passe devant nous. Il nous fait 'coco câline sur la plage coco', et on lui dit 'bah non'. Non c’est Virginie Efira qu’il a fait jouer aussi et qui dit 'bah non tu n’as pas autre chose' et puis bah je vais peut-être chanter…”