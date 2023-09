L’horreur à Meeffe (Wasseiges, en province de Liège) : mort suspecte d’une fillette âgée de 2 ans, voici ce que l’on sait

C’était donc ce mardi, en milieu de journée, que les services de secours ont été appelés à intervenir dans cette petite maison sociale occupée par un couple et l’enfant de la jeune femme. La raison ? L’état de santé préoccupant de la fillette, âgée de deux ans, qui devait recevoir des soins le plus rapidement possible. Et ce, après manifestement avoir été victime de coups.

Outre l’ambulance de la zone de secours locale, l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a été requis sur place, avec à son bord un médecin et un infirmier urgentistes.

La situation étant critique, l’enfant a été prise en charge et héliportée dans un hôpital liégeois, où elle est décédée le lendemain, dans le courant de la soirée, des suites de ses blessures.

Une enquête de voisinage le lendemain

La machine judiciaire s’est alors mise en branle. Avec l’ouverture d’une enquête. Le magistrat de garde au parquet de Liège a été avisé du drame et a mis le dossier à l’instruction pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Une enquête de voisinage a été diligentée par les policiers de la zone Hesbaye-Ouest, dans la rue où habite la famille de la petite victime. Dans le voisinage, c’est l’incompréhension la plus totale. Personne ne s’attendait à pareil drame. “Ils ne vivaient pas là depuis longtemps, ils n’étaient pas souvent dehors”, nous dit-on.

Voici ce que dit le parquet

Alors, que s’est-il passé derrière les murs de l’habitation ? Pour l’heure, peu d’informations filtrent sur cette nébuleuse affaire. Contactée par nos soins ce vendredi après-midi, le Premier substitut du procureur du roi de Liège, en charge des relations avec la presse, Catherine Collignon, ne peut nous donner davantage de précisions. “Le juge d’instruction ne souhaite pas que l’on communique à l’heure actuelle”, précise-t-elle. Sans aucun doute pour préserver le secret de l’instruction et les premiers devoirs d’enquête qui ont été sollicités. Nous insistons auprès de la porte-parole du parquet. En vain. Tout au plus Catherine Collignon “confirme le décès et qu’un juge d’instruction est saisi vu le caractère suspect de ce dernier”. On n’aura pas d’autres commentaires officiels au stade actuel de l’instruction judiciaire qui n’en est qu’à ses prémices.

Le beau-père recherché par les enquêteurs ?

Reste que le corps sans vie de la victime a été pris en charge par un entrepreneur de pompes funèbres qui a assuré son transfert, à la requête des autorités judiciaires, vers le centre de médecine légale de la rue Dos Fanchon, à Liège. Une autopsie y a été réalisée ce jeudi en vue de déterminer la cause de la mort.

Toujours selon nos informations, les soupçons se porteraient sur le nouveau compagnon de la maman de l’enfant. Bien que celui-ci reste toujours présumé innocent tout au long de l’enquête, il serait recherché par les enquêteurs.

L’audition du compagnon de la mère de famille sera donc déterminante pour les suites de l’enquête, tout comme les résultats de l’autopsie du corps de la fillette.