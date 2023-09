Crise de l’accueil en Belgique : l’Église offre des pistes mais "ne sait pas faire beaucoup plus"

Sur les antennes de La Première, le Secrétaire d’État Thomas Dermine (PS) – invité à commenter le nouveau scandale d’abus sexuels révélé cette semaine par un reportage de la VRT – a lancé en amont de cette réunion "un appel aux communautés religieuses ", estimant qu’il " est temps " que ces communautés "se rachètent auprès de la population belge", en prenant notamment une part active dans la résolution de la crise de l’accueil qui frappe en ce moment la Belgique.

Des paroles et des actions concrètes

En octobre 2015, la Conférence nationale des évêques de Belgique publiait une déclaration (intitulée "Vivre ensemble avec les réfugiés et migrants, nos frères et sœurs") dans laquelle ces derniers plaidaient pour une volonté de "chercher ensemble à mettre en place des structures d’accueil décentes", appelant à une collaboration entre "notre pays, ses Communautés, ses Régions, ses villes et communes, le corps social et les mouvements sociaux, les ONG et les comités de citoyens, les églises et les communautés confessionnelles "

"Je suis convaincu que l’Église prône des discours empreints de bon sens et de valeurs, à l’instar du récent discours du pape à Marseille concernant les migrants. Cependant, il est malheureux de constater que bien trop souvent, ces paroles ne sont pas suivies d’actions concrètes ", a lancé ce vendredi le Secrétaire d’État. Avant de souligner : " Au sein de ces communautés, il existe des infrastructures disponibles. J’espère qu’elles assumeront leur rôle dans l’accueil des demandeurs d’asile ".

Porte-parole francophone de la Conférence des évêques de Belgique, Tommy Scholtès s.j. se montre perplexe : "Depuis la crise des chrétiens d’Orient, puis en marge de la guerre en Ukraine, les initiatives n’ont pas manqué". Et de confier : "On ne sait pas faire beaucoup plus… "

Couloirs humanitaires et réseaux de bénévoles

À travers l’ONG Caritas International et le mouvement Communauté Sant’Egidio, "l’Église a mis en place des couloirs humanitaires qui ont permis d’accueillir des milliers de personnes dans des familles belges", rappelle le jésuite. Tandis que, dans les paroisses au niveau local, des " réseaux de familles d’accueil" ont été créés un peu partout sur le territoire belge.

" Mais nous ne disposons d’aucuns chiffres, car nous n’avons pas de temps à consacrer à cela, étant donné que ces réseaux reposent sur des bénévoles." Hélas, "ces réseaux de bénévoles ne sont pas extensibles à l’infini".

De plus, le porte-parole souligne : "Il ne s’agit pas seulement d’accueillir, il faut également accompagner, former, etc."

Si l’accueil est " une des clés fondamentales du message de l’Évangile", Tommy Scholtès s.j. rappelle tout de même que " la première mission de l’État belge, c’est d’accueillir les personnes. C’est donc un peu facile de dire que l’Église doit prendre cela en charge. L’Église fait déjà ce qu’elle peut…"