Attention si vous souhaitez vous rendre au Plopsaqua Hannut-Landen ce samedi 30 septembre 2023

Si vous aviez envie de vous rendre au parc aquatique Plopsaqua Hannut-Landen ce samedi 30 septembre 2023, il faudra reporter votre journée de détente. Touristes et fidèles visiteurs (même ceux qui sont détenteurs d’un abonnement) ne pourront accéder au site qui sera donc exceptionnellement fermé au grand public. La cause ? Un événement privé s’y déroulera et le parc aquatique affiche d'ores et déjà complet.