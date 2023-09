À Houffalize, les éoliennes de la discorde : "Ce refus est incompréhensible"

+ RELIRE | Le projet des six éoliennes de Mabompré enterré?

Au micro de la chaîne locale d’information TV Lux, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), a pourtant qualifié d’"exemplaire " le dossier, soulignant parmi les points forts la "participation citoyenne" (jusqu’à 30%) dans le projet, le "très bon productible" ou encore les " mesures intéressantes de compensations en matière de biodiversité". Et de conclure : "Pour moi, tous les feux étaient au vert pour pouvoir délivrer ce projet ".

Mais c’est donc un refus qui a sanctionné la procédure de recours.

En effet, le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), a de son côté recalé le projet. "Il est totalement incompréhensible qu’il n’y ait pas une décision de refus qui ait été formulée en recours", a d’ailleurs décoché le ministre en commission mardi, évoquant "les nombreux avis négatifs formulés ".

Or, en l’absence de consensus, c’est donc la décision de première instance qui prévaut.

Ambitions wallonnes

Chef de groupe Écolo au Parlement wallon, Stéphane Hazée ne comprend absolument pas ce refus. D’autant que " le gouvernement a clairement défini des objectifs extrêmement importants en matière d’éolien, des objectifs qui ont été renforcés à plusieurs reprises".

Selon une trajectoire définie par la Pax Eolienica II, le gouvernement s’est en effet engagé à atteindre une capacité installée de 6,2 GW d’ici 2030. Or, selon les chiffres de l’Observatoire éolien, on en est loin : en 2022, la capacité installée atteignait, en Wallonie, à peine 1,3 GW.

"Nous constatons qu’il y a des refus qui s’expriment de façon fort subjective et qui mettent à mal cette trajectoire et le développement éolien wallon", grince Stéphane Hazée. Car s’il est "normal que certains dossiers soient recalés", celui de Mabompré " était extrêmement positif, avec un travail remarquable de la commune", insiste le député. "Quel signal cela envoie à l’égard de ces communes…"

De son côté, Willy Borsus se défend de freiner ainsi les ambitions wallonnes en matière de développement éolien et souligne que, " depuis le début de la législature, nous avons délivré un permis pour 185 éoliennes, et ce en date du 15 mars 2023" Ce qui signifie que "nous sommes aujourd’hui certainement à plus de 200". Le ministre rappelle en outre que " plusieurs centaines d’éoliennes" sont actuellement en projet "à un stade ou l’autre de la procédure".

Edora, la fédération des acteurs du renouvelable, confirme par ailleurs que "le chiffre record de 653 MW de permis éoliens octroyés" étaient, début janvier, "bloqués au niveau du Conseil d’État par une poignée d’opposants". Elle précise encore que les projets actuellement "dans les cartons" pourraient augmenter la capacité installée "de plus de 3 000 MW" supplémentaires.

"Le temps est compté"

"Mes décisions sont nuancées, projet par projet, en fonction de la situation de chaque dossier, et tiennent compte des ambitions du gouvernement, reprend Willy Borsus. Mais je perçois peut-être chez Écolo une volonté de l’éolien à tout prix, quelles que soient les circonstances."

Le ministre libéral insiste : "Les projets doivent être bien pensés et tenir compte des populations des communes, alors que certaines saturent. Il faut un équilibre. On doit bien sûr soutenir la transition énergétique de la Wallonie et le renouvelable est une des voies pour y arriver. Mais on doit tenir compte des réalités de chaque dossier."

Un argumentaire qui résonne dans les propos de Stéphane Hazée, lequel rappelle le " défi colossal " de la transition. " Et le temps est compté. On a déjà des décennies de retard." De quoi conforter Écolo dans son avis : "À la lumière de la qualité du projet et de tout ceci, ce refus est incompréhensible".