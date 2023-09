4 parents sur 10 jouent moins d’une heure par jour avec leurs enfants

Selon une enquête menée par LEGO auprès de 1.000 parents belges ayant des enfants vivant sous leur toit âgés de 2 à 12 ans, si 2 mamans et papas sur 5 (42 %) déclarent jouer tous les jours avec leur(s) enfant(s), 4 parents sur 10 (40 %) déclarent ne pas consacrer plus d’une heure au jeu avec leur progéniture. Plus les enfants sont jeunes, plus nous jouons. Ainsi, les parents d’enfants de moins de 6 ans indiquent plus souvent passer plus de 2 heures par semaine à jouer avec leurs enfants que les parents d’enfants de plus de 6 ans.