Selon cette analyse basée sur les chiffres réels de plus de 320.000 travailleurs en service auprès de plus de 23.000 entreprises privées, cette dernière tendance est surtout sensible parmi les mères et les pères âgés de 30 à 39 ans. Les pères, notamment, n'ont jamais été aussi nombreux à prendre un congé parental à 1/10e --lequel permet aux parents de rester à la maison une demi-journée par semaine ou un jour tous les quinze jours-- qu'aujourd'hui. Ils sont désormais 3 sur 10 à le faire. Chez les femmes, le pourcentage est de 19%. En 2023, le congé parental à 1/10e représenterait déjà 20% de l'ensemble des congés parentaux à temps partiel.

"L'idée est que la formule de congé parental à 1/10e serait le régime de congés ayant moins d'impact sur la semaine de travail et le revenu", explique Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta. "Les chiffres nous permettent de conclure que tel est bien le cas".

Par ailleurs, parmi les travailleurs qui travaillent à 90% en 2023, 20% le font par le biais du congé parental à temps partiel. Chez les hommes, cela concerne même près de 4 travailleurs sur 10 (37,98%), contre 1 travailleuse sur 7 (14,25%). Par rapport à 2022, cela représente une augmentation d'environ 20% pour les hommes comme pour les femmes.

En 2023, en moyenne 6,3% des travailleurs bénéficient d'une forme d'interruption de carrière, contre 7,3% en 2019. Alors que selon le recensement d'Acerta, en moyenne, 2,2% des travailleurs belges ont pris un congé parental à temps partiel en 2023, contre seulement 1,8% en 2019.