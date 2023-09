Joëlle Milquet plaide pour une "alliance éducative" et une ouverture du Pacte aux acteurs régionaux

Alors que Wallons et Bruxellois célèbrent ce mercredi 27 septembre 2023 la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, L’Avenir est parti à la rencontre de celle qui est à l’origine de la plus ambitieuse des réformes communautaires jamais mises en œuvre à cet échelon du pouvoir.

En 2014, Joëlle Milquet jetait les bases du Pacte pour un enseignement d’excellence

Fille de profs, Joëlle Milquet explique avoir toujours été "passionnée" par l’enseignement : " J’avais depuis longtemps en tête l’idée selon laquelle il fallait une énorme réforme systémique, qui dépasse les législatures, qui soit inédite en matière de méthodes participatives et qui touche tous les aspects de l’enseignement : l’élève, l’enseignant, le système de gouvernance, la qualité de vie, l’insertion, l’inclusion, l’équité, etc. "

Soucieuse de renforcer les ambitions de son parti en la matière, elle défend alors, devant les militants du cdH et à la veille des élections de 2014, cette idée de Pacte pour un enseignement d’excellence, idée qui sera, in fine, intégrée au programme électoral du parti.

Joëlle Milquet a couché ses idées sur papier en 2014: ainsi naissait le Pacte pour un enseignement d’excellence. ©Jacques Duchateau

"J’ai alors insisté auprès de Benoît Lutgen (qui menait les négociations gouvernementales aux niveaux wallon et francophone, NDLR) pour qu’il fasse inscrire ça dans la déclaration de politique communautaire."

"Tu le voulais, ce Pacte, eh bien tu vas le mettre en œuvre…"

Mais alors qu’elle se serait bien vue de son côté poursuivre son action au niveau fédéral (où elle occupait le poste de ministre de l’Intérieur), s’y dessine la Suédoise, une coalition qui place le cdH sur la touche.

C’est alors que Joëlle Milquet se retrouve bombardée ministre de l’Enseignement de la Communauté française. "Benoît m’a dit : “ Tu le voulais, ce Pacte, eh bien tu vas le mettre en œuvre…” " On est alors le 21 juillet 2014.

"Ma première mission était de voir comment on pouvait poser les différents jalons de ce Pacte. J’avais la chance de connaître Étienne Denoël (directeur émérite chez McKinsey et actuel CEO de l’ASBL Agir pour l’enseignement, NDLR), qui avait une vision similaire sur l’ampleur des réformes à mener. On a pu par ailleurs bénéficier, grâce à des donateurs, d’un soutien fondamental et donc gratuit en matière de technicité pour faire l’évaluation du système. J’ai alors passé un trimestre à penser le Pacte, à rencontrer les acteurs, à observer ce qui se faisait ailleurs et à développer l’ambition du pacte à travers ses grands axes et une méthode qui serait à la hauteur d’un changement holistique qui toucherait l’ensemble des matières. "

En janvier 2015, la grosse machine du Pacte se mettait alors en mouvement.

"Tout dépend de ce que l’on met dans le cerveau, le cœur et l’âme du citoyen entre 0 et 24 ans"

Joëlle Milquet, quel regard portez-vous aujourd’hui sur le Pacte pour un enseignement d’excellence ?

Joëlle Milquet dresse pour L’Avenir un premier bilan du Pacte. ©Jacques Duchateau

On savait très bien qu’un processus de changement aussi ambitieux prendrait du temps. Il y a le temps de la discussion, puis celui de la rédaction du décret, et ensuite celui de la mise en œuvre, de l’information, de la formation… On savait donc que les effets retours arriveraient plus tard. On n’a jamais fait en aussi peu de temps autant de réformes de qualité suivant une stratégie aussi claire et autant partagée. Évidemment qu’on voudrait tous que les effets arrivent vite. C’est un peu comme un grand paquebot que vous dirigez lentement vers un cap alors que, dans la cabine de pilotage, vous dépensez une énergie folle. Mais si on veut aller trop vite, alors on risque de tout rater.

Vous êtes donc satisfaite du travail effectué jusqu’ici, notamment celui par vos deux successeures ?

Je suis très satisfaite de la façon dont les choses ont été lancées, mais aussi poursuivies par la suite, oui. J’en suis d’ailleurs très reconnaissante à Marie-Martine Schyns (ministre de l’Éducation de 2016 à 2019, NDLR) et Caroline Désir (actuelle ministre de l’Éducation depuis 2019, NDLR), deux femmes qui ont complètement suivi et porté la logique du Pacte, qui ont joué le jeu. Mais je suis aussi reconnaissante aux deux copilotes du Pacte que sont Laurence Weerts (de la Cellule opérationnelle de Changement dédiée au Pacte pour un enseignement d’excellence au sein de l’administration, NDLR) et Frédéric Delcor (secrétaire-général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, NDLR) qui ont permis de garder la stabilité et l’excellence de la démarche. Je suis en outre reconnaissante envers Étienne Denoël (directeur émérite chez McKinsey et actuel CEO de l’ASBL Agir pour l’enseignement, NDLR), qui soutient, anticipe et analyse de manière hyperprofessionnelle notre système éducatif et donne une qualité d’ensemble au travail qui est effectué aujourd’hui.

Quelle a été la première réforme que vous avez mise en œuvre ?

C’est celle de la gouvernance, qui a été corédigée avec les acteurs et dans laquelle je me suis fortement impliquée. Il y avait un changement majeur qu’il fallait faire : c’était cette logique des plans de pilotage, des contrats d’objectif, de la stratégie par établissement, de l’autonomisation des acteurs, etc. Je crois que c’était fondamental pour lancer la suite.

C’était important de commencer dès le maternel ?

J’étais convaincue depuis longtemps qu’il fallait penser la période du maternel comme le début fondamental de l’enseignement pour les élèves, d’avoir des référentiels, de professionnaliser l’encadrement, de pouvoir mieux repérer les troubles d’apprentissage. Dans ce cadre, on a pu engager 1 100 membres du personnel supplémentaires : en psychomotricité, en logopédie, etc. Je crois que c’est à partir de là qu’on verra les premiers effets.

La mise en place du tronc commun était-elle le plus grand des défis ?

C’était une réforme énorme qui était vraiment indispensable pour actualiser tous les savoirs. En un temps record, on a adapté tous les référentiels des grandes matières, on a intégré les pratiques collaboratives et la remédiation personnalisée. C’était en outre essentiel de le faire de manière progressive. Mais il y a aussi la gouvernance du qualifiant, la stratégie numérique, il y a eu les rythmes, l’évaluation… Tout ce bilan, aujourd’hui, j’en suis fier. On peut toujours regretter un point ou un autre, mais on est dans une logique de négociation. On doit pouvoir concéder à la marge une chose ou l’autre.

"Si vous ne passez pas par une éducation forte et de qualité pour chacun, vous ratez tous les défis de société"

L’enseignement devrait rester une priorité d’un point de vue politique ?

Joëlle Milquet détaille ce qui devrait être prioritaire, selon elle, sous la prochaine législature. ©Jacques Duchateau

On est braqué, et à raison, sur la transition climatique. Elle est fondamentale. On est dans un monde qui change de manière vertigineuse : on a eu la pandémie, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu des tensions géopolitiques comme jamais ; donc on est confronté à une série d’urgences. Mais on ne peut jamais négliger la révolution cognitive, celle du capital humain, celle de l’éducation qui, pour moi, est d’une urgence aussi fondamentale que le changement climatique : si vous ne passez pas par une éducation forte et de qualité pour chacun, vous ratez tous les défis de société, vous ratez l’égalité, la compétitivité, la citoyenneté, la démocratie, la santé… Tout dépend de ce que l’on met dans le cerveau, le cœur et l’âme du citoyen entre 0 et 24 ans. Tout se joue à ce moment-là.

On n’en fait pas assez selon vous ?

J’ai l’impression que c’est une thématique qui ne semble pas être prioritaire. On est par exemple aujourd’hui face à des changements majeurs apportés par l’intelligence artificielle, qui n’étaient pas encore aussi prononcés en 2014. Cela me semble fondamental de considérer que cet aspect-là, que ce soit au niveau belge, européen ou mondial, est hyperimportant. Il faut absolument développer cela, tant dans la formation des enseignants que dans les contenus et les formations à dispenser. On est souvent focalisé sur la planète qu’on laissera demain à nos enfants, mais je pense que savoir quels enfants on laissera à notre planète est tout aussi fondamental.

Avez-vous un regret ?

Ce n’était pas simple, mais j’aurais aimé qu’on avance de manière plus forte sur la réforme du qualifiant et de l’alternance. Mais c’est très complexe, car le paysage de la formation professionnelle est d’une complexité rare et que les acteurs n’appartiennent pas toujours au même niveau de pouvoir. En réalité, on a fait tout de 0 à 15 ans. Ça doit encore se mettre en œuvre avec le tronc commun. Mais le tiers qu’il faudra encore penser, calibrer et auquel il faut réfléchir et qu’il faudra faire aboutir dans ce qui est déjà décidé, ce sont les 3 années qui suivent le tronc commun.

À quoi pensez-vous ?

Dans les filières de transition, au-delà des référentiels, des contenus et de la méthode qui devront coller aux nouvelles donnes sociétales, numériques, etc., ce sera aussi voir comment on organise en dernière année une transition en collaboration avec l’enseignement supérieur. Il faut repenser le continuum pédagogique de la dernière année.

Et pour le qualifiant ?

Il faudra vraiment repenser ces trois années du qualifiant en fédérant l’enseignement qualifiant et le professionnel, en ayant une filière d’excellence technologique, parce que le monde est de plus en plus complexe et qu’on aura besoin demain de nouveaux métiers de plus en plus pointus. Il faut voir comment, dans ce cadre-là, on va généraliser une alternance qui marche.

Une idée ?

On va devoir ouvrir le Pacte aux acteurs régionaux et interprofessionnels, c’est-à-dire ceux qui proviennent hors du monde de l’enseignement. Il y a déjà des tas de choses qui ont été créées, mais on doit aller beaucoup plus loin dans la collaboration qu’on doit mener entre l’enseignement et les Régions, notamment en ce qui concerne l’aspect très professionnalisant de la formation qui peut par exemple être pris en charge par des acteurs nouveaux. Il faut penser ce décloisonnement. Il faut aussi mettre à jour les profils de formation, de sorte que tous les contenus soient remis à jour face aux nouveaux métiers du numérique et aux nouveaux métiers d’avenir.

Quels devraient être les autres chantiers prioritaires pour la prochaine législature ?

Il y a la réforme des centres PMS qui n’a pas pu se faire. De façon plus générale, il y a aussi la lutte contre le décrochage. On n’a pas encore en nombre suffisant les opérateurs externes qui peuvent agir sur ce point. Il faut développer une "alliance éducative", c’est-à-dire travailler le lien avec les autres secteurs et donc les autres acteurs qui se trouvent autour de l’école et qui s’occupent également de la réussite de l’élève. Je pense aux écoles de devoir, aux services d’accrochage scolaire, aux associations en milieu ouvert, etc.

Joëlle Milquet ne sera pas candidate aux élections de juin prochain, mais elle a décidé d’apporter son expérience et son expertise en matière d’enseignement aux Engagés. ©Jacques Duchateau