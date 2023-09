Joëlle Milquet : "Il y a un rendez-vous en 2024 qu’on ne peut pas rater"

Aujourd’hui, l’ancienne ministre plaide pour un rapprochement entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les Régions wallonne et bruxelloise autour des enjeux véhiculés par la seconde phase de la plus ambitieuse des réformes jamais mises en œuvre au niveau communautaire.

"Il faudra qu’on ait un lien hyperétroit entre la Communauté française et les Régions, afin de sceller un autre type de contrat autour du Pacte, de sorte que ce soit aussi porté par les acteurs régionaux, selon une stratégie que l’on décide ensemble. Il y a un champ politique de discussion important qui s’ouvre. Il y a un rendez-vous en 2024 qu’on ne peut pas rater".

Mais Joëlle Milquet insiste : "Il ne faut pas remettre en cause la logique du Pacte. Il faut surtout qu’elle se poursuive. Mais il faudra sans doute élargir les thématiques et élargir les acteurs".

