315 Communes s’engagent en faveur du Service citoyen et plaident pour un cadre légal

- ©Charlotte Renquin

À l’époque, Charlotte est en dépression - "on sortait du Covid" -, avait arrêté ses études et ne travaillait pas. "C’était une période compliquée. Mes parents étaient contents que je bouge un peu. Ce service citoyen de 6 mois m’a permis de reprendre confiance en mes capacités, reprendre pied dans la vie active, et apprendre un rythme."

Au refuge, Charlotte s’occupe des chevaux, des moutons, des vaches,... "J’ai rapidement été indépendante."

Suite à son service citoyen, Charlotte est devenue ambassadrice pour la Plateforme pour le service citoyen, a partagé son expérience auprès des jeunes et des politiques, a fait un stage dans la vente et cherche aujourd’hui un emploi dans ce secteur. "Ce fut une bouffée d’oxygène."

3000 jeunes

Comme Charlotte, ce sont plus de 3000 jeunes en Wallonie et à Bruxelles qui se sont lancés volontairement dans un service citoyen, dispositif qui propose de s’engager dans des projets utiles à la collectivité (lire ci-contre). "On en a chaque année de plus en plus. En 2023, on dépasse les 600 jeunes", note François Ronveaux, directeur général de la Plateforme. Ce mardi, l’organisation présentait les résultats de sa campagne menée durant 3 ans auprès des villes et communes de Belgique.

"On s’est dit qu’une manière de faire progresser le projet - lancé en 2012 - était de toucher le niveau de pouvoir le plus proche des gens", explique François Ronveaux, fier de pouvoir annoncer que 315 Communes belges sont désormais engagées de diverses manières en faveur du service citoyen.

Ainsi, sur 479 Villes et Communes approchées, 315 ont décidé de marquer leur soutien et signé la Charte se positionnant en faveur de l’institutionnalisation du service citoyen (cadre, financement) au niveau fédéral. 261 se sont également engagées à informer les jeunes sur le service citoyen, 172 à sensibiliser les partenaires potentiels dans la Commune (secteur associatif, CPAS, maisons de repos, etc.).

113 Communes ont même ouvert des "missions" pour les jeunes. Il serait ainsi une trentaine depuis à avoir réalisé un service citoyen dans les instances communales. "L’idée n’est pas de remplacer un travailleur, rappelle le directeur général de la Plateforme. Pour ces jeunes, il y a d’ailleurs une obligation de moyens mais pas de résultats."

Enfin, 19 Communes ont décidé d’apporter un soutien financier ou logistique.

©Plateforme pour un service citoyen.

Si François Ronveaux dit avoir rencontré peu de réticences de la part des bourgmestres, "ceux qui ont refusé ont dit ne pas avoir le temps ou les moyens pour l’instant".

Ce mardi, des bourgmestres représentant tous les partis de la Vivaldi et 7 jeunes ont remis au gouvernement fédéral un coffret avec les 300 chartes signées par les Communes. Tous ont insisté sur la nécessité d’une reconnaissance fédérale du dispositif.