Les sociétés du chanteur belge Frédéric François attaquées devant la justice française : le tribunal incompétent pour juger cette affaire ?

Ce lundi 25 septembre 2023, l’avocate de deux sociétés de production du chanteur belge Frédéric François, MBM Records et Capitale Music attaquées par un ancien fan qui les accuse de “travail dissimulé” et qui souhaite faire valoir ses droits et obtenir réparation, a plaidé les exceptions d’incompétence du tribunal devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer (France). La décision a été mise en délibéré.