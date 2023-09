David Clarinval et le MR veulent "mettre plus de bleu sur la route"

David Clarinval, quelle sera la priorité pour votre parti à cette occasion ?

On a clairement constaté cet été qu’il y avait des difficultés au niveau de la sécurité. J’ai plaidé pour l’ouverture de commissariats de police dans toutes les gares. Ça a été repris dans le plan que le Premier ministre a concocté avec la ministre de l’Intérieur, mais uniquement pour la gare du Midi. Je me réjouis évidemment d’avoir été entendu, mais je rappelle qu’il y a aussi d’autres grandes gares dans ce pays qui mériteraient d’avoir un commissariat. On soutiendra clairement les initiatives qui iront dans ce sens.

À quoi pensez-vous ?

Ça a l’air bateau, mais renforcer les patrouilles de police, augmenter les caméras de surveillance dans les gares et dans les endroits de ce type-là, mettre des commissariats. Donc, mettre plus de bleu sur la route.

Comment le MR compte-t-il s’y prendre ?

On soutiendra la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) dans ses demandes de renforcement budgétaire.

Via notamment la revalorisation salariale demandée par les policiers ?

On verra ce qu’elle va demander. Je ne suis pas ministre de l’Intérieur, je ne veux pas me prononcer sur l’une ou l’autre piste. Mais on a fait savoir à Annelies Verlinden que nous étions prêts à soutenir ses initiatives.

Lesquelles ?

Nous n’en avons pas encore discuté. Mais au niveau de la Justice aussi, il y a des choses à faire.

C’est-à-dire ?

On pense par exemple à la mise en place des perceptions immédiates pour les personnes en possessions de drogue sur la voie publique, il faut que cela soit la norme, mais aussi à veiller à ce que les petites peines soient exécutées. Le ministre de la Justice travaille en ce sens-là et on veut l’encourager pour que la Belgique ne soit pas un paradis pénal, comme on le voit parfois par rapport à d’autres pays. On veut vraiment qu’il y ait une plus grande effectivité dans la réalisation des peines. Vous savez, il n’y a rien de pire pour les policiers que de voir que le fruit de leur travail n’est pas suivi d’effets. Il faut vraiment qu’il y ait entre la police et la justice un travail main dans la main, pour qu’il n’y ait plus ce sentiment de laisser-aller qui est trop présent et qui démotive les forces de l’ordre.

On pense aussi qu’au niveau des forces de l’ordre, il y a aussi des messages à leur donner. Dans la considération qu’on leur apporte. Parfois, on voit qu’ils sont dénigrés. Or, comme tout le monde ils réclament de la considération, d’être appréciés correctement et qu’on les soutienne. C’est plus compliqué à mettre en œuvre car ce n’est pas une politique en tant que telle, mais je crois qu’on doit en tant que représentants de l’autorité montrer qu’on est fier de nos forces de l’ordre et qu’ils font du bon travail.

Quelles sont les autres priorités budgétaires du MR ?

En réalité, on a déjà décidé du budget 2024 puisqu’on avait fait un budget de deux ans. Mais ce budget a été décidé fin de l’année dernière. Il faut le réévaluer. On voit qu’il y a 1,2 milliard€ à retrouver (NDLR : selon les dernières déclarations de la secrétaire d’État au Budget, Alexia Bertrand). Principalement à cause de la hausse du taux d’intérêt, et surtout de l’explosion des dépenses. Ce sont dans les dépenses de sécurité sociale que l’on voit des augmentations incontrôlées.

Dans le même temps, les recettes n’augmentent pas comme espéré…

Mais il faut savoir qu’on est déjà à 50% de taxes par rapport au PIB. C’est un peu normal qu’on atteigne un plafond, d’autant que la croissance est en berne pour des raisons internationales notamment. Il faudra que l’effort soit sur les deux épaules principales : des dépenses en moins et des recettes en plus.

Et donc plus de taxes ?

Je n’ai pas bloqué la réforme fiscale avec tout son cortège de nouvelles taxes pour rien. Donc je n’ai pas l’intention d’en accepter plus aujourd’hui. Nous voulons le moins de taxes possibles et un effort réel sur les dépenses.

"Ça n’a pas de sens d’arrêter le nucléaire en 2035"

La prolongation du nucléaire en Belgique devrait s’inviter dans les négociations gouvernementales pour 2024. Il s’agit d’une autre priorité du MR pour cette fin de législature.

En juin dernier, l’État belge et Engie communiquaient, après des mois d’âpres négociations, sur l’accord devant permettre la prolongation de deux réacteurs nucléaires sur le sol belge : Tihange 3 et Doel 4.

Mais alors que cet accord doit encore faire l’objet d’une traduction légale, le MR voit déjà plus loin : " ELIA a publié en juin son étude sur l’adéquation et la flexibilité qui démontre qu’il y aura un trou de presque 1 000 MWe après 2025-2026. L’idée du MR serait donc que l’on puisse étudier la possibilité de prolonger d’autres réacteurs au-delà de 2025-2026", pose David Clarinval.

Tandis que le dernier kern s’est penché sur la question des normes de sécurité des différents réacteurs, le vice-Premier libéral a plaidé pour qu’une étude soit menée par l’Autorité fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) afin d’évaluer leur impact "sur tous les réacteurs, pas seulement ceux qui seront prolongés ".

David Clarinval l’assure : "Ça ne veut pas dire qu’on va prolonger tous les réacteurs". Et de préciser son propos : "Je sais que c’est un sujet qui ne sera pas réalisable sur cette législature. Mais 2025, c’est bientôt. On ne peut pas, fin 2023, faire l’impasse sur ce qui va se passer à la fin 2025. Nous proposons donc d’étudier sereinement la question d’une prolongation de Tihange 1, mais aussi Doel 1 et 2, voire de rouvrir les dossiers de Tihange 2 et Doel 3 (NDLR : actuellement fermés et pour lesquels le MR s’apprête à demander la"mise sous cocon") pour que cela soit discuté dans le cadre des négociations pour la composition du prochain gouvernement. Ce que l’on veut faire aujourd’hui, c’est donc d’une part conclure en droit belge la prolongation des deux réacteurs acquis, et d’autre part ne pas fermer de porte dans des décisions qui rendraient irrémédiable la fermeture des autres réacteurs".

Des SMR pour 2035

Le Mouvement réformateur souhaite par ailleurs profiter de ce débat pour " aborder la question des SMR (NDLR : petits réacteurs modulaires à fission, de taille et puissance plus faibles que celles des réacteurs conventionnels)".

" On a obtenu une centaine de millions pour pouvoir mener des études au SCK-CEN (NDLR : centre de recherche nucléaire belge, installé sur la commune de Mol) sur le développement d’un réacteur de ce type. Par ailleurs, j’ai eu des contacts avec des représentants de Tractebel, qui sont actuellement au Canada en train de mettre sur pied un SMR qui pourrait fonctionner en 2025. On doit ouvrir la porte à la mise en activité de SMR après 2035."

"On sait qu’il n’y a pas d’accord dans le gouvernement pour le faire, admet toutefois le vice-Premier. On sait qu’on est un peu seul. Quoique : d’autres partis se réveillent. Mais c’est évident que ça n’a pas de sens d’arrêter le nucléaire en 2035. On sait très bien qu’on aura besoin d’avoir une combinaison entre les énergies renouvelables et une partie d’énergie de base, que l’on utilise la nuit quand il n’y a pas de soleil, quand il n’y a pas de panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, quand il n’y a pas de vent et d’éoliennes qui fonctionnent." D’autant " qu’on n’a pas encore trouvé la pierre philosophale qui est ce stockage d’énergie". Même si " on avance".