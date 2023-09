Les cambriolages, une cause de grand traumatisme pour les personnes qui en sont victimes, selon une étude

Selon une étude indépendante commanditée par la société Verisure, fournisseur européen dans le domaine des alarmes connectées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les cambriolages restent, pour la majorité des personnes interrogées, un motif de grand traumatisme. On associe souvent les vols dans les habitations à la période des vacances. Or, si on peut en effet constater une augmentation des vols avec effraction pendant l’été, les changements dans le rythme et l’organisation de nos voyages a quelque peu changé la donne. Un cambriolage peut en effet survenir à n’importe quel moment de l’année, y compris à la rentrée quand nous reprenons un rythme régulier, facile à identifier par les auteurs d’effractions. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une sortie de quelques heures au restaurant se solde par un vol ou une tentative d’intrusion. Et ce, y compris en présence d’un animal de compagnie dans la maison. Dans 44 % des cas, le chien ou le chat court d’ailleurs un risque d’être maltraité par les cambrioleurs. Au-delà de la perte matérielle directement liée à un vol, les victimes doivent donc souvent gérer d’autres traumatismes : la perte d’un animal ou la disparition d’un objet à haute valeur sentimentale. ​