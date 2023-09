”La Belgique manque cruellement de pharmaciens” : une action pour les remercier pour leur rôle lors de la pandémie du Covid-19

Ce lundi 25 septembre, à l’occasion de la Journée internationale des pharmaciens, ces professionnels de la santé qui ont joué un rôle crucial en maintenant leurs portes ouvertes et en veillant sur plus de 11 millions de Belges pendant la pandémie sont mis à l’honneur via l’action “Merci Pharmacie – Dank U Apotheek”. Une opération qui a pour but de souligner l’évolution du rôle des pharmaciens, des pharmaciennes et de leurs équipes dans le système de soins belge ainsi que le rôle important joué par leurs équipes lors de la pandémie de Covid-19. L’occasion aussi de révéler les résultats d’une enquête menée par Green Circle durant ce mois de septembre 2023 auprès de la population belge sur le rôle des professionnels de la pharmacie pendant et après la crise de la Covid-19.

L’enquête a touché 127.141 personnes et a enregistré 630 réponses complètes venant de tout le pays, ce qui permet d’avoir un instantané fiable sur la perception que la population belge a de son pharmacien et de sa pharmacienne. Il ressort de cette enquête que 88 % de la population belge ont une opinion positive des pharmaciens et que 93 % estiment qu’ils jouent un rôle essentiel dans notre système de santé ! Les Belges sont également nombreux pendant la pandémie à avoir consulté davantage leur pharmacien.

”Les pharmaciens et leurs équipes sont des moteurs incroyables de notre système de santé, on oublie souvent que leur formation continue en fait des experts de la santé dans leurs domaines”’, précise Pierre Lilien, l’un des fondateurs de Green Circle, à la source de l’enquête.

La Belgique manque cruellement de pharmaciens et d’assistants en pharmacie

L’image positive qu’a la population belge cache un problème de fond essentiel : la fonction de pharmacien fait, en effet, depuis juillet 2023, partie de la liste des 392 métiers en pénurie dans notre pays (158 en Wallonie – 234 pour la Flandres). La Belgique manque cruellement de pharmaciens et d’assistants en pharmacie. Une pénurie qui s’explique par la pression croissante que subit le secteur. Une étude menée fin 2020 par la VUB, sous la direction du Pr Eline Tommelein, mettait en évidence que 6 pharmaciens belges sur 10 ont vu leur charge de travail augmenter par rapport à la période précovid et que leur équilibre vie privée/vie professionnelle en souffre énormément. Cela entraîne une désaffection de la profession qui amène à la situation de pénurie que l’on connaît aujourd’hui ! Heureusement, pour faire face à la pression, une entraide incroyable s’est mise en place entre les pharmacies indépendantes de Belgique. Elles peuvent ainsi partager leurs compétences et s’entraider via des communautés en ligne afin d’être moins isolées.

”Une charge de travail incroyable, de plus en plus de travail administratif, de nouvelles missions, etc.”

Les pharmaciens ont été en première ligne pour prodiguer des conseils de santé et rassurer la population. Avec mercipharmacie.be et dankuapotheek.be, l’objectif est de saluer l’action quotidienne des pharmaciens belges et leurs équipes, et de les remercier pour ça ! Même s’ils disposent d’une réelle reconnaissance de la population belge, la pratique de leur métier est rendue difficile au quotidien. “Cela s’est fortement accentué depuis la pandémie, mais la pression sur la profession et la pénurie de pharmaciens engendrent des situations très complexes à gérer pour les pharmaciens et leurs équipes. Ils ont une charge de travail incroyable, de plus en plus de travail administratif, de nouvelles missions… Étant à leur contact depuis huit ans, nous constatons qu’ils doivent toujours faire plus avec moins : c’est un réel problème qui n’a pas vraiment de solution à court terme”, explique encore Pierre Lilien.