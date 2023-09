”J’aurai 60 ans, quelle horreur” : Franck Dubosc évoque son anniversaire le 7 novembre 2023

Comme le rappelle l’animatrice Jade, Franck Dubosc fêtera le 7 novembre prochain ses 60 ans. “J’aurai 60 ans, quelle horreur.” De quoi l’angoisser ? “Oui. C’est un chiffre qui fait vieux”, dit-il. “Je vais avoir ma carte senior. Déjà à 50 ans, j’ai reçu des trucs pour les coloscopies gratuites.”

”Je pense que je reprendrai la scène”

Après son dernier spectacle nommé Fifty fifty pour parler de sa cinquantaine, aura-t-on en toute logique droit à un Sixty sixty pour ses 60 ans ? Franck Dubosc a déjà une autre idée de nom pour son prochain seul-en-scène : Boomer. Remonter sur scène le titille-t-il ? “Oui, ça me tente mais c’est beaucoup d’absence de la maison. C’est très fatigant le one-man-show, la route surtout, les kilomètres… Mais oui, je pense que je reprendrai la scène. […]” Un spectacle qui est déjà prêt. “Je sais ce que je ferai. Mais justement, c’est parce que je sais ce que je ferai que ce n’est peut-être pas le moment. J’aurais préféré surprendre davantage. J’aimerais faire quelque chose de plus extraordinaire, plus original.”

”Aujourd’hui on est un peu toujours sur la même chose je trouve.” Franck Dubosc évoque ensuite Fabrice Éboué qu’il adore. “Il va tellement loin, ça me fait beaucoup rire. Sur le dernier spectacle, il y a un ou deux moments où j’allais un peu plus loin, j’aime ça. La différence, c’est que Fabrice Eboué, on est habitué, c’est son fond de commerce. Moi, ce n’est pas pour ça qu’on m’aime a priori, donc il faut aussi donner au public ce qu’il a envie de voir.”

”Il faut trouver de nouveaux personnages”

Quid d’un retour des Petites Annonces ? “On aimerait, Elie Semoun m’en parle souvent. Le problème c’est qu’à l’époque c’était sur DVD, il faudrait trouver un autre support.” Les plateformes, lui conseille-t-on en studio. “On en a fait tellement […] Il faut trouver de nouveaux personnages.”

Musée Grévin : “Il y a un gros problème de cheveux sur ma statue”

”Il y a un gros problème de cheveux sur ma statue”, au musée Grévin. “J’ai appelé trois ou quatre fois déjà. Chaque fois, je suis obligé de les appeler pour dire que ça ne va pas avec mes cheveux. Et encore vous n’avez pas vu celle qui est au Canada. (Rires.)”