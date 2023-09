Amandine Pellissard, l’ex-star de l’émission “Familles nombreuses, la vie en XXL” (TF1), victime d’un malaise : “Je dois me reposer”

Plusieurs fois par jour, Amandine Pellissard, l’ex-star de l’émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), reconvertie dans le X, donne de ses nouvelles à ses 380.000 abonnés sur son compte Instagram. Depuis quelques semaines, elle évoque l’état de santé de son neuvième enfant, Maéna, qui, née prématurément avec un poids de 810 grammes, se trouve toujours à l’hôpital. “On est sur la bonne voie. On est à la moitié du chemin, peut-être même un peu plus que la moitié, donc ça fait du bien. Moi, je renais à nouveau de tout ça. J’ai l’impression d’avoir été entre parenthèses pendant un mois et demi”, a récemment déclaré Amandine Pellissard.