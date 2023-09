Quelle est l'évolution des coiffeurs dans les communes en Wallonie et à Bruxelles depuis 2008? (infographie)

Malmené durant le Covid, tirant la langue lors de la crise énergétique et sonné par l'inflation, le secteur des coiffeurs fait moins rêver ces dernières années en tout cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela n'a pas toujours été le cas puisqu'en 15 ans, le secteur a enregistrée une hausse de 15% de coiffeurs. Si la tendance se poursuit en Flandre, un ralentissement se dessine en Wallonie et à Bruxelles depuis 3, 4 ans.