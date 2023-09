Pour que l’autre beau-parent puisse aussi adopter

En 2020, Grégoire (prénom d’emprunt) introduit au tribunal de la famille d’Anvers une requête en vue d’adopter Thomas et Kevin (prénoms d’emprunt). Grégoire est le partenaire de leur maman depuis près de 40 ans et a participé à leur éducation depuis qu’ils sont petits. En les adoptant, Grégoire veut "entériner juridiquement" le lien durable qui s’est installé entre eux et leur procurer un "statut successoral favorable", leur mère étant décédée voici quelques mois. Mais voilà: Thomas et Kevin ont déjà été adoptés, il y a 20 ans, par la nouvelle partenaire de leur père. Il s’agit donc d’une adoption supplémentaire. Or, le Code civil ne le permet pas. Ou du moins pose ses conditions: l’adoptant antérieur est décédé, l’adoption antérieure a été révoquée ou des "motifs très graves" commandent une nouvelle adoption.