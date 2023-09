Paul Magnette (PS) explique pourquoi il a refusé de répondre à CNews sur la polémique Evras : “On ne discute pas avec l’extrême droite”

Deux jours plus tard, Paul Magnette s’épanche sur le réseau social Instagram pour expliquer les raisons qui l’ont poussé à ne pas répondre aux questions de Pascal Praud et de ses chroniqueurs.

”Suite aux incendies d’écoles à Charleroi, actes barbares, une chaîne de télévision française a souhaité s’emparer du sujet”, écrit-il ce vendredi 22 septembre sur Instagram. “CNews est une chaîne d’extrême droite”, affirme-t-il, rappelant qu’elle a été condamnée à 200.000 euros d’amende pour incitation à la haine et à la violence.

Paul Magnette ajoute que “depuis 2016, CNews et C8 ont reçu plus 34 remontrances de la part du gendarme audiovisuel français, l’ARCOM” (NDLR : l’autorité publique de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

”Lors de la campagne pour les présidentielles de 2022, les chaînes du groupe Bolloré ont largement contribué à diffuser et amplifier la candidature d’Eric Zemmour, candidat d’extrême-droite”, insiste le président du parti socialiste belge.

”En Belgique francophone, nous appliquons strictement le cordon sanitaire, médiatique et politique”, poursuit Paul Magnette. “Il s’agit pour les partis démocratiques de refuser toute discussion ou coalition avec les partis extrémistes, et pour les médias d’éviter toute banalisation de leurs messages haineux.”

”Le rôle néfaste de certains médias…”

”En tant que président d’un parti démocrate et en tant que signataire de la charte de la démocratie, il est de mon devoir d’attirer l’attention sur le rôle néfaste de certains médias dans la propagation de la haine. Leurs réactions en plateau et leur petit mot à l’égard de la Wallonie confirment d’ailleurs ma position. Partout, tout le temps, l’extrême-droite trouvera les socialistes sur sa route.”