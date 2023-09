Le grand-père d’Émile, disparu depuis deux mois en France : “Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde…”

La famille du petit Émile, disparu début juillet 2023, brise le silence dans une interview accordée au média français “Famille Chrétienne”. Anne et Philippe Vedovini, les grands-parents du garçonnet, évoquent leur amitié avec un supporter de l’OM et les nombreux messages de soutien reçus depuis plus de deux mois.