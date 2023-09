Générations solidaires : Une petite goutte pour VIVReS se lance dans quatre communes namuroises !

Depuis 2018, ces Namurois très actifs dans l’associatif se battent pour soutenir les citoyens ‘hors circuit’ : personnes isolées, fragilisées, mamans seules avec enfants, pensionnés en difficulté, étudiants qui ont perdu leur job pendant la crise sanitaire …

Une petite goutte pour VIVReS ©Vincent Lorent

Le jury de Générations solidaires avait déjà souhaité mettre en valeur ‘Une petite goutte’ parmi les 10 associations nominées lors de notre appel à projets en 2020 (lire ci-dessous). « Depuis lors, la pauvreté s’est encore accentuée ces dernières années, note Michel Mathy, cofondateur de l’association et commissaire à la police judiciaire aujourd’hui pensionné. La plupart des personnes que nous aidons ont un logement (souvent précaire) mais leurs revenus sont trop faibles. Elles ne bénéficient pas des circuits d’aide habituels. Elles ne rentrent pas dans les critères de l’aide alimentaire, parfois à quelques euros près. Je pense notamment à un ancien militaire âgé de 80 ans qui ne s’en sort pas avec sa petite pension. Ce Monsieur a travaillé toute sa vie pourtant ! ».

« Une maman m’a expliqué avoir reçu quelques légumes et une boîte de céréales pour nourrir ses 4 enfants, témoigne Christine Cheron. Ce n’est évidemment pas suffisant ! Ces personnes font tout ce qu’elles peuvent pour s’en sortir. Mais elles ont besoin d’aide pour se remettre en ordre dans leurs papiers notamment. Et surtout de pouvoir souffler et échanger sans jugement ».

une petite goutte pour vivres ©Vincent Lorent

Si les embûches se sont multipliées pour les bénévoles d’’Une petite goutte pour VIVRes’ en raison notamment du prix des véhicules et des frais énergétiques, leur détermination ne faiblit pas. Ces Namurois solidaires multiplient les collaborations pour concrétiser leur projet. Des élèves et des enseignants des sections menuiserie, plomberie et mécanique de l’ITN à Namur ont remis en état un camion - surnommée ‘La Pampa mobile’ - et une caravane achetés par l’association avec le soutien de la Province de Namur. Les installations du camion transportant deux machines à laver et deux séchoirs sont terminées. La caravane avec une douche aménagée et ‘La Pampa mobile’ sont prêtes à sillonner la région namuroise.

L’aventure va débuter une demi-journée tous les 15 jours en alternance dans 4 communes : Ciney, Dinant, Havelange, Hastière. La caravane sera installée à proximité d’un CPAS. Le principe ? Proposer une douche et une discussion autour d’un café, une laverie mobile, des produits d’hygiène, un vestiaire solidaire et de la nourriture via l’épicerie solidaire aménagée dans le camion. Les CPAS des 4 communes pilote ont accueilli l’initiative solidaire en s’engageant à prendre le relais pour le suivi social. Une infirmière bénévole pourrait également prodiguer des soins en fonction de ses disponibilités.

Les bénévoles ne prétendent pas jouer le rôle des assistants sociaux mais aiguiller les personnes en difficulté vers les services adéquats. « La solidarité est bien présente entre les petites associations pour s’entraider mais nous avons encore besoin de personnes disponibles pour nous aider ! », conclut Christine Cheron.

Des énormes besoins de matériel et de personnes volontaires

Pour transporter davantage de nourriture et de vêtements, l’association cherche encore un autre camion avec attache remorque, du renfort de bénévoles dont des personnes formées en secourisme, un/e coiffeur/coiffeuse solidaire, une pédicure, un/e vétérinaire mais aussi l’aide de bénévoles à Ciney, Dinant, Havelange et Hastière. Si vous avez l’occasion de les soutenir, même pour quelques heures ponctuellement, contactez ‘Une petite goutte pour VIVReS’ : unepetitegoutte.namur@yahoo.com

une petite goutte pour vivres ©Vincent Lorent

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES, C’EST QUOI ?

Cette ASBL, initiée par « L’Avenir », organise la 8e édition de son appel à projets en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. Cet appel à projets met en valeur des initiatives citoyennes solidaires portées par des associations et des écoles.

QUAND ?

Lancement de l’appel à projets en janvier 2024. La remise des prix aura lieu en juin 2024.

QUELS PRIX ?

- Le Prix Générations solidaires : 10.000 euros

- Le Prix « coup de cœur » : 5.000 euros

- Le Prix « coup de pouce » : 5.000 euros

- Des prix spéciaux de 500 euros pour chacune des 5 écoles lauréates.

LE VOTE DU PUBLIC

Les lauréats sont choisis par un jury indépendant mis en place par la Fondation Roi Baudouin. Parallèlement, tous les dossiers reçus sont mis en ligne sur le site www.generations-solidaires et proposés au vote du public.

CONTACT

081 24 88 60 – info@generations-solidaires.be

Pour en savoir plus et participer : www.generations-solidaires.be