De plus en plus de coiffeurs en Belgique sur ces 15 dernières années: une hausse portée par la Flandre

En 15 ans, le nombre de coiffeurs en Belgique a augmenté de 15%, passant de 18 341 à 21 363 (juin 2023).

Une croissance qui s'est accélérée entre 2016 et 2019 mais qui semble désormais stagner, voire très légèrement régresser.

Comme souvent, c'est intéressant de se plonger dans le détail des chiffres. La province d'Anvers, par exemple, a connu la plus importante augmentation, avec une hausse de 33% alors que le Brabant wallon en a perdu 3%.

C'est dans les provinces wallonnes et à Bruxelles que le nombre de coiffeurs a le moins augmenté d'une façon globale, ces 15 dernières années. À l'exception de la province de Luxembourg, toutes les provinces au sud du pays et Bruxelles ont enregistré une baisse des coiffeurs ces dernières années.

Cliquez (ou passez votre souris) sur les graphiques pour voir le nombre de coiffeurs par année:

Contrairement aux provinces flamandes où il y a une hausse généralisée et particulièrement marquée. Patrick Dumont contextualise: "Il y a toujours eu plus de salons de coiffure en Flandre ( presque le double) c’est historique. Par ailleurs depuis 2018 il n’y a plus d’accès à la profession pour la Flandre ce qui explique aussi partiellement sans doute la raison pour laquelle il est plus aisé d’ouvrir un salon dans cette partie du pays."

Moins d'employeurs, moins de salons

Au-delà des disparités géographiques, ces chiffres masquent surtout une réalité: "Le nombre de coiffeurs qui emploient du personnel est en baisse constante", souligne Patrick Dumont. "Aujourd'hui, sur les 23 131 coiffeurs (ndlr: les derniers chiffres de la fédération des coiffeurs), il y a 3400 employeurs qui emploient 15 000 personnes."

Selon le vice-président de la fédération des coiffeurs, le nombre de coiffeurs-employeurs diminue de 10% chaque année. Malmenés par les mesures prises durant le Covid, les employeurs du secteur ont dû faire face "à une augmentation de 20% des coûts salariaux et des charges.

De plus en plus de coiffeurs indépendants

Il y a de plus en plus de coiffeurs installés à titre d'indépendant ou en complémentaire et qui viennent à domicile. "Les indépendants complémentaires sont en hausse de 100% depuis la pandémie", affirme le vice-président de la fédération des coiffeurs. Pour lui "le régime fiscal et les conditions de travail sont inégaux entre indépendants et employeurs mais le gouvernement reste les bras ballants".

Joséphine (prénom d'emprunt), une coiffeuse avance une autre explication: "Depuis le Covid, beaucoup de patrons font fonctionner leur salon sur rendez-vous. Ils ont alors besoin de moins de personnel". Elle pointe aussi un manque de motivation de la part des jeunes.

Coiffeuse disposant à la fois de son salon et travaillant à domicile, notre témoin explique qu'il faut faire de nombreuses coupes pour joindre les deux bouts. Elle rejoint la fédération nationale des coiffeurs qui réclame une baisse de la TVA de 21 % à 6 %. "Heureusement, on peut faire du noir."

Les clientes retardent, les hommes restent fidèles

Joséphine se dit chanceuse "d'avoir une clientèle historique". Malgré cela, elle constate que les femmes retardent leur passage au salon. "Les hommes sont beaucoup plus fidèles." Elle est satisfaite d'avoir à la fois un salon et de venir à domicile. "Ça demande de l'organisation, je regroupe les journées. Ce n'est pas nécessairement plus avantageux de coiffer à domicile mais le contact est différent."

De vieilles recettes qui ne fonctionnent plus ?

Patrick Dumont ne change pas un iota de ce qu'il confiait à la DH début 2023: "les perspectives ne sont pas réjouissantes. La masse salariale représente environ 65 % du chiffre d’affaires. On se retrouve donc vite dans le rouge et ce sont les employeurs qui trinquent car ils sont, pour la plupart, locataires d’une surface commerciale dont le loyer coûte cher."

La solution de multiplier les salons comment ce fut le cas à une période ne semble plus être la panacée. "Dans les années 90, on a connu l'arrivée de grands groupes français qui ont implanté de nombreux salons. Aujourd'hui, ces chaînes ont disparu dans notre pays."

Une nouvelle tendance venue des USA commence à faire son apparition en France et en Belgique: des salons où les coiffeurs viennent réserver un fauteuil pour une coupe. Une évolution qui ne rassure pas Patrick Dumont.