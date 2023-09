L’enseignement qualifiant coûte plus de 2 milliards€ : "Il faut évaluer pour accroître l’efficacité des dépenses"

Et de fait. Dans ses Regards sur l’éducation 2023, l’Organisme de coopération et de développement économiques place la Belgique dans le peloton de tête en la matière : avec une dépense moyenne de 17 315 US$ (soit environ 16 200 €) par élève du qualifiant, notre pays figure en 8e position du classement. Il fait en outre partie des 11 pays offrant un meilleur taux d’encadrement dans les filières qualifiantes que dans celles de transition (générale et technique). Et la Belgique est le deuxième pays qui dépense le plus en personnel d’encadrement dans le qualifiant : 14 378 US $ (soit environ 13 500 €) par élève.

Dans son État des lieux pour un renforcement transversal de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle, en particulier de l’alternance, l’ASBL Agir pour l’enseignement souligne par ailleurs que " le taux de décrochage scolaire des 18-24 ans s’élevait à 11% en 2018, un chiffre sensiblement plus élevé que d’autres pays européens (7% en Flandre et aux Pays-Bas). Ce problème est concentré au sein des filières qualifiantes : 80% des élèves sortis sans diplôme en sont issus ".

"Cela signifie donc que l’on investit beaucoup dans ce secteur. Mais au regard des chiffres du décrochage scolaire et du taux d’échec que l’on observe dans notre enseignement qualifiant, on ne peut pas se montrer satisfaits des résultats, estime le député amarante. On a donc des moyens, mais ils pourraient être utilisés de façon plus efficace."

"Spending review"

C’est la raison pour laquelle Michaël Vossaert appelle à généraliser le recours au mécanisme de spending review pour l’enseignement et, plus généralement, l’ensemble des compétences gérées par la FWB.

Ce processus consiste en une analyse approfondie des dépenses publiques, visant à proposer des scénarios alternatifs pour les dépenses analysées, de sorte à pouvoir les inclure dans l’élaboration des budgets.

Approuvée par le gouvernement il y a tout juste un an, une stratégie en ce sens a généré la création d’une cellule au sein de l’administration "afin de coordonner le processus qui se base désormais largement sur le travail des services administratifs. Auparavant, les cabinets étaient les seuls impliqués dans les analyses", nous précise-t-on auprès du ministre du Budget de la FWB, Frédéric Daerden (PS).

Cellule opérationnelle

Composée de 6 personnes, cette cellule est " pleinement opérationnelle" et va proposer "des sujets de revue de dépenses qui suscitent l’intérêt des services en charge des compétences" au gouvernement. Parmi ceux-ci : les aides à la presse, les détachés de l’enseignement et les subsides sociaux. Le cabinet du ministre précise que le gouvernement se positionnera à cet égard "lors du conclave" d’octobre, ainsi que "sur les prochains projets à lancer en 2023-24".

Le ministre Daerden a mis en place une cellule de 6 personnes au sein de l’administration, chargée de réviser certaines dépenses. ©BELGA

Un projet de décret visant à "intégrer structurellement la logique des revues de dépenses dans les règles budgétaires de la FWB" a par ailleurs été adopté récemment : "il est actuellement au Conseil d’État pour avis", précise-t-on encore auprès du ministre.