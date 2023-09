Dynamiser l’alternance pour en faire un premier choix : "Il faut reconnecter le monde de l’école et celui du travail"

Pourtant, " l’une des caractéristiques les plus importantes [de l’enseignement qualifiant] tient à l’existence de composantes pratiques en entreprise ", souligne l’organisation. Et d’insister : "Ces composantes ont de nombreuses vertus, par exemple permettre aux jeunes de mettre concrètement ce qu’ils ont appris en pratique et faciliter la transition entre l’école et le monde du travail".

Moins d’un sur dix

C’est pourquoi "les partenariats étroits avec les employeurs sont essentiels" aux yeux de l’organisation, afin de "répondre aux besoins du marché du travail et orienter chacun dans la voie qui lui correspond le mieux en fonction de ses talents et de ses aspirations".

En Fédération Wallonie-Bruxelles, moins de 8% des élèves inscrits dans une filière de qualification choisissent l’alternance. "Un choix qui n’est pas un premier choix ", regrette le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet (MR).

Si le gouvernement a validé, en juin dernier, une vaste réforme concernant la bonne gouvernance à travers la rationalisation de l’offre d’options dans l’enseignement qualifiant, "il faut pouvoir se montrer plus ambitieux à l’égard du qualifiant, pour que celui-ci devienne un choix positif", estime le chef de l’exécutif.

Généraliser l’alternance

Or, revaloriser le qualifiant et développer le modèle de l’alternance, c’est précisément le vœu que formule, depuis les rangs de l’opposition, DéFI.

"C’est vraiment un chantier prioritaire pour nous, insiste le député Michaël Vossaert, lequel suit de près les questions d’éducation et d’enseignement au Parlement de la FWB pour le parti amarante. En cela, on regrette que l’on arrive en fin de législature avec uniquement la réforme sur la rationalisation des options. C’est important pour nous d’aller plus loin."

À ce titre, DéFI a déposé, fin août, une proposition de résolution comprenant une série de pistes dans le but de "relancer la dynamique " et destinées à "rapprocher le monde du travail, celui de l’entreprise, et le monde de l’enseignement en général et du qualifiant en particulier."

Comment ? Notamment "en généralisant la formation en alternance dans toutes les options du qualifiant. " Ou encore "en favorisant les carrières mixtes dans la filière qualifiante en augmentant l’engagement de professionnels pour enseigner aux élèves leurs métiers ".

Plus généralement, DéFI plaide pour l’établissement d’un "Pacte pour l’enseignement qualifiant et la formation " : "C’est symbolique, reconnaît Michaël Vossaert, faisant allusion au Pacte pour un enseignement d’excellence. Il s’agit d’un pacte qui doit réunir les différentes entités francophones et permettre une évaluation permanente de là où on va ". Et d’insister : "Le qualifiant est une opportunité pour les jeunes et pour l’avenir de notre société que l’on ne peut rater."

Michael Vossaert ©BELGA

Des avantages

"On doit absolument reconnecter le monde de l’école et celui de l’entreprise, abonde Pierre-Yves Jeholet depuis son strapontin présidentiel au sein de la majorité. Il faut faire en sorte que la formation se passe davantage dans le monde de l’entreprise, dans le monde économique, dans les centres de compétences, etc."

En janvier dernier, l’ASBL Agir pour l’enseignement publiait un imposant État des lieux pour un renforcement transversal de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle, en particulier de l’alternance, réalisé sous l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, ainsi que de la Commission communautaire francophone (Cocof).

Fruit de la collaboration entre plusieurs centaines de personnes, acteurs et actrices de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle en Wallonie et à Bruxelles, cet imposant (632 pages) document énumère quatre grands avantages du principe de l’alternance : elle permet "d’améliorer le taux d’insertion dans l’emploi des jeunes à la sortie de la formation", de "développer des compétences qui répondent mieux aux besoins des employeurs et des apprenants sur le long terme", de " réaliser un retour positif sur l’investissement " et de " diminuer le décrochage scolaire ".

De là à encourager également la généralisation de l’alternance dans les formations qualifiantes ?

Susciter les vocations

"Je reste convaincu aussi de l’importance de l’enseignement, tempère Pierre-Yves Jeholet. Les acquis de base sont hyperimportants, y compris dans les métiers techniques, technologiques et numériques, qui se complexifient de plus en plus. En outre, il existe des profils d’élèves différents, rappelle le ministre-Président. Certains ont la maturité nécessaire dès 15 ou 16 ans pour passer une partie de leur formation en entreprise, là où d’autres élèves seront mieux à leur place dans un cadre scolaire plus classique. "

Quoi qu’il en soit, tant du côté de DéFI que du ministre-Président, on plaide aujourd’hui pour une approche plus précoce que par le passé du monde de l’entreprise par le prisme de l’école, "pour susciter des vocations et développer une orientation positive ".

Pierre-Yves Jeholet ©EdA LABEYE Philippe

L’alternance à l’université aussi

Signe de l’intérêt grandissant que revêt l’alternance aux yeux des acteurs de l’enseignement, l’UCLouvain FUCaM a lancé cette rentrée trois nouveaux " masters en alternance", destinés à répondre à un triple objectif : "répondre à une réalité sociale" ; "permettre une meilleure articulation entre la formation dispensée par le master et les besoins des entreprises" et "favoriser la reprise des études".

Sur l’ensemble de la FWB, ce sont désormais une quinzaine de cursus en alternance qui sont organisés dans des établissements d’enseignement supérieur (universitaires ou non).