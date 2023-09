Au Parlement de la FWB, l’EVRAS en débat, mais pas en question : "On a franchi une ligne rouge"

"C’est du jamais vu, on a franchi une ligne rouge, on a brûlé des écoles", s’est indignée Sylvie Roberti (PS). Or, "une école est un lieu sacré, d’apprentissage, d’émancipation, d’éducation, de sociabilisation, de citoyenneté, c’est un lieu de vie", a renchéri Benoît Dispa (LE).

"En s’attaquant à nos écoles, on s’attaque à notre liberté d’enseignement et donc on s’attaque à notre État de droit", a ajouté la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS).

Tant dans les rangs de la majorité que ceux de l’opposition, chacun des six partis représentés au Parlement a fermement condamné les actes perpétrés.

"Comble de l’imbécillité"

"Il est absolument indéfendable de porter un préjudice à un établissement scolaire. Et c’est d’autant plus choquant que cela se fait au nom d’une prétendue protection de l’enfant, ce qui est quand même le comble de l’imbécillité ", a lancé Benoît Dispa (LE).

"Absolument rien ne justifie que l’on incendie des écoles ", a insisté Alice Bernard (PTB), avant de préciser : "Est-ce qu’il faut une éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle qui permet, sans remplacer le rôle de la famille et des parents, de conscientiser les jeunes pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre le harcèlement à l’école, pour protéger les enfants des contenus inappropriés qu’ils voient sur Internet, pour apprendre le respect de l’autre et de la différence ? Notre réponse est évidemment : oui !"

Diana Nikolic (MR) a, elle aussi, évoquer "un soutien total et unanime sur le texte", tout en précisant que son parti ferait preuve de " vigilance sur sa mise en œuvre concrète". Ce guide "n’est pas parfait. Mais ce n’est ni au politique, ni à une minorité de parents de dire ce que doit être l’EVRAS", a-t-elle ajouté.

Entendre les inquiétudes

Les différents partis ont par ailleurs unanimement souligné l’importance de pouvoir entendre les inquiétudes et les préoccupations exprimées par certains parents. "Des parents qui sont devenus inaudibles, tant le débat a été confisqué par des groupuscules extrémistes", a souligné Diana Nikolic (MR). "Il ne s’agit évidemment pas de cautionner en quoi que ce soit ces groupuscules qui peuvent se livrer à des tentatives de manipulations. Mais reconnaissons qu’il y a aussi dans la société des inquiétudes de bonne foi, portées par des parents ou des professionnels pour qui l’instauration de l’EVRAS et sa généralisation peuvent générer des questionnements", a plaidé Benoît Dispa (LE).µ

Réviser le guide ?

Alice Bernard (PTB) veut aller plus loin : " Il faut pouvoir revoir ce qui pose question dans le guide afin d’apaiser les choses. Il y a certains passages qui interpellent également, que ce soit sur l’âge associé à certaines questions ou sur le contenu en tant que tel."

Mais "si on remet une seule ligne en cause de ce décret, on remet en cause tout le décret. On se désolidarise de tout le reste. C’est faire le lit du populisme ", a rétorqué Sylvie Roberti (PS)

De façon plus générale, que le guide "soit perfectible et évolutif, c’est évident", a clamé Hélène Ryckmans (Écolo). Les questions qui se posent en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle, les questions que se posent la société et les enfants dans leur société qui bouge amèneront évidemment à des évolutions".

En attendant, "la généralisation de l’EVRAS s’applique dès cette rentrée scolaire, a confirmé la ministre. Il n’est pas question de revoir cet agenda. Il s’agit d’une obligation légale et d’une des missions prioritaires de l’enseignement. Et comme tout dispositif pédagogique, le Service général de l’inspection peut contrôler comment les écoles organiseront ces animations. Bien entendu, les pouvoirs organisateurs disposent de toute l’année scolaire pour répondre au prescrit légal. Ils doivent organiser ces animations, mais peu importe qu’elles aient lieu en septembre, en janvier ou en juin."

Consultez le guide sur https://www.evras.be/generalisation/strategies-concertees/publications/