Pénurie de profs: absence de monitoring, mais nouvelles mesures en préparation

S’il est encore "trop tôt pour établir un bilan chiffré complet pour cette rentrée", la ministre a néanmoins confirmé que, "l’essentiel des postes sont maintenant pourvus", tout en reconnaissant que "des difficultés pourraient se présenter très vite lorsque des remplacements seront nécessaires". Tant Stéphanie Cortisse (MR) au sein de la majorité que Marie-Martine Schyns (Les Engagés) depuis l’opposition ont dit regretter cette absence de monitoring en temps réel : de quoi "créer une espèce de flou pour les enseignants et les aspirants", a souligné la députée centriste.

C’est "sans surprise" au niveau des postes de maîtres de seconde langue dans le fondamental et de professeurs de langues modernes dans le secondaire que celle-ci se fait le plus fortement ressentir. Cette réalité est renforcée cette année par l’introduction d’un cours obligatoire de seconde langue en troisième et quatrième années du primaire.

Cependant, "des mesures de souplesses autorisent les directions à redistribuer les périodes de langues modernes" pour lesquelles celles-ci n’auraient pas trouvé d’enseignant "vers des périodes d’accompagnement personnalisé ou d’éveil aux langues ", a rappelé la ministre.

Plus qu’un métier

Revenant par ailleurs sur les différentes mesures arrêtées au cours des derniers mois en vue de lutter contre la pénurie, notamment à travers la promotion et la valorisation du métier d’enseignant, la ministre a révélé que la campagne de communication lancée en mai dernier sur les réseaux sociaux avait donné des premiers résultats "vraiment très positifs", évoquant plusieurs dizaines de milliers de visites du site www.enseignerplusquunmetier.be au départ de celle-ci.

Mais pour Jean-Pierre Kerkhofs (PTB), plus que "d’attirer les jeunes vers l’enseignement", c’est l’objectif de "maintenir ceux qui sont en place" qui devrait dicter les priorités du gouvernement, lequel travaille à de nouvelles mesures, a encore indiqué la ministre Désir.