La fessée bannie des écoles et des crèches

La mesure est plus symbolique qu’autre chose : ce mardi, les députés réunis en commission de l’Enfance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), ont adopté à l’unanimité majorité et opposition le projet de décret de la ministre Bénédicte Linard (Écolo) visant à bannir des structures et institutions de la Fédération toutes formes de violences, tant physiques que psychologiques. Sont concernés : les écoles, les crèches, les services d’aide à la jeunesse, les clubs sportifs, etc.