Trafic de cocaïne : des fonctionnaires belges inculpés pour corruption

Démêler le vrai du faux dans tel ou tel dossier est du ressort des enquêteurs de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC) de la police judiciaire fédérale. Par corruption – au sens strict –, il y a lieu d’entendre “le fait pour une personne occupant une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un cadeau ou un avantage de toute nature, dans le but d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions”, comme le rappelle la police fédérale. “Solliciter ou accepter”, c’est ce qui fait la différence entre une corruption active (offrir quelque chose) et une corruption passive (accepter un cadeau ou un avantage).

La corruption de fonctionnaires dans le cadre d’un trafic de cocaïne ? Oui, elle existe. Trois fonctionnaires statutaires et un contractuel de l’administration des Douanes et Accises sont actuellement inculpés de corruption liée au trafic de cocaïne, ressort-il des données fournies par le vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, en réponse à une question parlementaire de Marco Van Hees en Commission des finances et du budget. Un fonctionnaire est actuellement cité dans des affaires de trafic de drogue, sans avoir été inculpé, a-t-il ajouté. Avant de préciser qu’un fonctionnaire d’une autre administration du SPF Finances a été inculpé.

”Une formation de détection et traitement de la fraude en interne et de la corruption”

La corruption de fonctionnaires est (heureusement) minime. Les administrations publiques condamnent bien évidemment ce type d’agissements et essaient de sensibiliser aux mieux leurs agents. Une formation “Détection et traitement de la fraude en interne et de la corruption” est dispensée au sein de l’administration générale des Douanes et Accises. Les agents du SPF Finances sont soumis à une formation obligatoire sur la déontologie et l’intégrité.

”Le SPF Finances a par ailleurs développé des procédures d’alerte et de contrôle : inspection interne, contrôle des données consultées, service interne pour la prévention et la protection au travail et lanceurs d’alerte, etc.”, a indiqué le vice-Premier ministre Vincent Van Peteghem.