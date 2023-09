Luc Hennart tire le bilan du procès des attentats de Bruxelles: "On aurait pu gagner du temps et de l’argent"

Luc Hennart, on est arrivés au bout de ce long procès qui aura finalement duré 12 mois. Comment expliquer la raison de cette longueur ? C’est essentiellement le temps perdu au cours des débats sur le box des accusés, le démontage de celui-ci et la mise en place du nouveau box ?

Ce sont des semaines précieuses qui ont été perdues. On aurait pu finir avant les vacances judiciaires. Ce débat sur les boxes était important et il a fallu du temps pour mettre en œuvre la décision de la présidente qui a dit qu’ils n’étaient pas conformes au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette discussion aurait pu être évitée car elle résulte de l’entêtement de certaines parties (SPF Justice, police, parquet fédéral…). D’autant plus que, dès l’été 2022, on savait que ces boxes poseraient un problème.

Oui, cette discussion existait avant: les signaux étaient clairs en provenance de la défense.

Il y a eu, de l’autre côté, quelques rigidités où on ne voulait pas entendre et savoir. À un moment, on a été très près de l’idée qu’il fallait revoir sa copie mais le ministère de la Justice a décidé qu’on ne reverrait pas la configuration du box.

A-t-on voulu sursécuriser ce procès ?

Les impératifs sécuritaires étaient omniprésents. On était face à des murs pour des questions de capacité policière et de gestion globale de la sécurité. Quand vous parlez d’entêtement, il n’y avait pas que la police et le SPF Justice ; il y avait aussi le Parquet fédéral. Il y avait une position adoptée comme prétexte qui était la sécurité absolue. Si nos partenaires s’étaient montrés un peu plus raisonnables, on aurait évité le premier box et sa démolition.

Ce procès unique a aussi été suspendu pendant plus d’un mois entre le verdict de culpabilité et la reprise des débats sur les peines: c’est assez invraisemblable. Au regard des droits de la défense, des personnes reconnues coupables ne savent pas quelle peine elles vont devoir purger.

Oui, c’est inédit. Ce procès est un voyage au long cours. Normalement, une cour d’assises se tient sans désemparer de la constitution du jury jusqu’au prononcé de l’arrêt sur les peines. Mais on subit les conséquences du démarrage et des incidents (NDLR: notamment la question des fouilles à nu des accusés) qui sont venus gâcher le rythme.

Quelle évaluation portez-vous sur la tenue de ce procès en dehors de la ville, au Justitia (l’ancien siège de l’OTAN à Haren) ?

J’avais défendu que ce procès se tienne au Poelaert (NDLR: le palais de justice au centre de Bruxelles). Organiser ce procès au Justitia, ça a créé des difficultés pour l’organisation des avocats, du greffe, de la police… Tout a été démultiplié en fonction du choix qui a été fait.

D’autant plus qu’en termes d’assistance, ce procès a été un flop alors que toutes les zones (salles pour le public, cafétéria, salle de presse) étaient surdimensionnées.

Finalement, il n’y avait pas un chat ! Pour moi, les évaluations de base ont été déraisonnables. Toutes ces salles étaient, vides, vides, vides…

Les victimes n’ont pas non plus manifesté un grand intérêt à suivre ce procès.

Nous aurions dû avoir une démarche prospective à l’égard des victimes et nous renseigner avant sur leur volonté d’assister au procès. Pour la presse aussi, une évaluation était possible. Mais tout ça était hors normes… Nous étions dans un bastion et il a fallu une certaine pugnacité pour faire admettre un certain nombre de choses. S’il y avait eu une évaluation conséquente, on aurait gagné du temps et de l’argent.

Quel regard portez-vous sur le jury et le sérieux affiché tout au long du procès ?

C’est remarquable et cela prouve qu’il faut croire en ses institutions.

Quel moment retenez-vous de ce procès ?

C’est la constitution du jury. C’était un moment extraordinaire de démocratie.

On a aussi entendu les victimes s’exprimer dans des registres extrêmement différents. Elles ont dit combien elles avaient été contentes de s’exprimer.

Ce qui est exceptionnel dans la procédure de cour d’assises, c’est qu’on replace les victimes et les accusés au centre ; au contraire des audiences correctionnelles où le débat se déroule au-dessus de la tête des inculpés et des victimes.

Ici, ça s’est passé de manière élégante et l’humanité est aussi revenue avec les accusés. Tout n’est pas facile à entendre et il n’était pas obligatoire d’être d’accord avec les positions des uns et des autres. Les accusés ont dit des choses, parfois maladroitement.

Mais on n’a pas entendu de hurlements, de propos vindicatifs de quelque côté que ce soit. C’est important d’admettre qu’il peut y avoir une petite lumière même chez chaque individu le plus sombre.