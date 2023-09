”Le gosse ne s’est pas perdu, on le sait tous” : deux mois après, la disparition d’Émile, en France, reste un mystère

”Il n’y a pas de nouveaux éléments. Il faut être patients et attendre le résultat des investigations”, recommande le maire du Vernet, François Balique, au Point. Après plus de deux mois d’investigations, François Balique admet volontiers qu’il y a dans cette affaire quelque chose “d’anormal”. “Un adulte est nécessairement intervenu. On sait depuis le début qu’il ne s’est pas perdu”, avance-t-il. “S’il était mort dans le périmètre, les chiens l’auraient senti. S’il était vivant et caché, on l’aurait également retrouvé, vu les moyens déployés”, confiait dès mi-juillet une source de la gendarmerie au Point.

”On se doutait bien qu’il n’avait pas disparu tout seul dans la forêt, maintenant on en est certains”, explique un habitant de la commune au Figaro. “C’est triste à dire, mais on aura peut-être des nouvelles en allant aux champignons ou à la chasse. Dans tous les cas le gosse ne s’est pas perdu, on le sait tous.”

Lundi, de nouvelles recherches avaient eu lieu dans le village, au niveau d’une dalle de béton qui avait déjà fait l’objet des recherches en juillet dernier. Un “sonar” y avait détecté une anomalie. “Les enquêteurs ont juste découvert que cette dalle était de très mauvaise qualité, avec des morceaux de polystyrène et d’agglomérat”, précise une source proche de l’enquête au Figaro.

Disparu depuis le 8 juillet 2023, le petit garçon était en vacances chez ses grands-parents au Vernet, en France. Des centaines de personnes et des moyens poussés avaient été déployés pour le retrouver. Enlèvement, homicide volontaire ou involontaire, accident ? La police continue de chercher les causes de la disparition du petit Émile.