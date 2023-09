Un décret qui "n’agit pas sur les causes de l’échec" mais qui "accentue la précarité étudiante"

Certains d’entre eux arpentent toutefois depuis plusieurs jours déjà leur campus, dans le but de préparer la rentrée.

C’est le cas notamment de Louise, 22 ans, étudiante en communication à Louvain-la-Neuve. Comme d’autres, elle s’inquiète des nouvelles balises introduites par la réforme du décret paysage, entrée en vigueur lors de la rentrée précédente.

"De plus en plus d’étudiants se questionnent sur la finançabilité de leurs études plutôt que sur la réussite de leurs examens. C’est une pression sur laquelle on ne devrait pas avoir à s’inquiéter pour l’instant", estime l’étudiante.

Pour Emila Hoxaj, présidente de la Fédération des étudiants francophones (FEF), le gouvernement se trompe en effet de combat. "Le gouvernement donne l’impression de remettre l’échec sur le dos des étudiants, alors qu’il est structurel. Le point central devrait être de refinancer l’enseignement supérieur, et non d’aller vers un décret qui accentue la précarité des étudiants."

Des réponses

Elle explique : "Le nouveau décret paysage n’agit pas sur les causes de l’échec. Au contraire : beaucoup d’étudiants doivent travailler pour financer leurs études et leur kot (NDLR : ce qui peut entraîner un allongement des études). De plus, le sous-financement de l’enseignement a notamment pour conséquence que l’on retrouve des centaines d’étudiants dans certains auditoires : ils n’ont donc pas la possibilité de suivre correctement ces cours ni de pouvoir poser toutes leurs questions."

D’autant que "la question de la précarité étudiante n’est pas neuve. En 2019, déjà, nous alertions le gouvernement sur le fait qu’un étudiant sur trois se trouvait en situation de précarité. Or, aujourd’hui, les prix dans les magasins et les loyers des logements étudiants ne font qu’augmenter ."

Pour la présidente de la FEF, "tant que le gouvernement n’apporte pas de réponses concrètes, la précarité limitera l’accès aux études." Emila Hoxaj avance pour exemples l’instauration d’une grille contraignante des loyers des kots et le développement d’une offre publique de logements étudiants afin de mieux réguler le marché.

Mais surtout, elle appelle à "sortir de cette logique d’enveloppe fermée", et donc à refinancer l’enseignement supérieur en général.

Des efforts

Depuis le début de la législature, le gouvernement de la FWB a pourtant mis la main au portefeuille à plusieurs reprises. Notamment durant la crise sanitaire, où "38% des étudiants dans les universités ont vu leur situation financière se détériorer", alertait récemment le Comité des rectrices et des recteurs francophones (CREF). Or, dans un mémorandum transmis aux différents partis politiques, ce dernier soulignait que "ces efforts traitent essentiellement les symptômes et non pas les causes profondes."

Dans cette optique, les universités ont appelé elles aussi, en marge de cette rentrée académique 2023-2024, au refinancement de l’enseignement supérieur sous la prochaine législature.

