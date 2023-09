Loger, nourrir, insérer à l’emploi : les CPAS réclament d’être soutenus "à hauteur des enjeux"

Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a augmenté de près de 30% en Wallonie, et les troubles de santé mentale de 40% ! Les jeunes sont particulièrement affectés. "Dans la tranche d’âge des 18-25 ans, il y a 70% de risque de dépression chez les jeunes précarisés", souligne Luc Vandermael, le président de la fédération qui réunit les 262 CPAS wallons, relayant une étude de Sciensano.

Tout est lié. Les situations de violence s’accroissent, "en miroir de la violence institutionnelle." Il pointe les restrictions d’accès aux allocations de chômage, qui poussent les gens aux portes des CPAS. Ceux-ci, en première ligne, peinent à faire face à l’accroissement de la charge sociale, même si les subventions communales ont été revalorisées, passant de 22 à 27% des budgets des CPAS, selon les endroits.

Entre épuisements et démissions, "le métier d’assistant social est en pénurie". On peine à recruter. Le travail administratif se complexifie, notamment en raison de la multiplication des appels à projets. "Les travailleurs sociaux sont devenus des ingénieurs sociaux", déplore Alain Vaesen, le directeur général. Ses solutions ? "Augmenter à 95% pour tout le monde le remboursement des RIS" par le Fédéral, qui varie entre 50 et 70%, "relever la part du Fonds spécial de l’aide sociale", "pérenniser les subsides", remplacer le "saupoudrage" des appels à projets par un droit de tirage sur un budget global, disponible selon les besoins de politiques à long terme.

Se loger : mission impossible

"En 9 mois, la situation du logement sur Namur c’est complètement grippée. Au point qu’on s’interroge sur le rôle de notre service logement de recevoir des personnes alors qu’on n’a rien à leur proposer", alerte Philippe Noël, le président du CPAS local. Malgré une offre de plus de 100 000 logements publics en Wallonie, 41 913 ménages restent en attente d’un logement. Certains depuis des années. Revoir les règles d’attribution, en accordant plus de place à l’ancienneté des demandes, fait ainsi partie d’une douzaine de propositions que porte la fédération, pour qui investir dans des logements d’urgence ou étendre les relais sociaux sont des "indispensables".

Treize propositions :

S’agissant des LOGEMENTS PUBLICS:

1) Développer une vision à long terme, tant pour les objectifs que les moyens (investissements);

2) Lancer un droit de tirage pour permettre la rénovation lourde du parc existant;

3) Poursuivre la mixité sociale, en rendant prioritaires les publics les plus fragilisés;

4) Revoir les règles d’attribution, qui doivent reposer sur des catégories de revenus assorties de points de priorité équilibrés, accordant une place suffisante à l’ancienneté des candidatures;

5) Développer les possibilités de réservation de logements pour les CPAS.

En ce qui concerne les LOGEMENTS PRIVES:

6) Instaurer un Fonds régional de garantie locative, au-delà de l’actuel prêt à taux zéro;

7) Amplifier le dispositif Capteurs logements, notamment en CPAS;

8) Généraliser l’expérience Housing First (destinés aux sans-abris) à l’échelle de toute la Wallonie.

Pour les LOGEMENTS "D’ATTENTE":

9) Investir dans de nouveaux logements d’urgence;

10) Etendre les relais sociaux pour couvrir l’ensemble du territoire;

11) Renforcer le cadre pour l’accueil de nuit, à l’instar du décret sur les structures d’accueil de jour;

12) Adapter aux réalités de terrain le décret relatif à l’hébergement collectif des personnes en difficultés prolongées;

13) Soutenir les "maisons pirates".

Se nourrir : le CPAS n’est pas qu’un guichet

Sur les 600 000 Belges qui recourent à l’aide alimentaire assurée via des associations (85 épiceries et 30 restaurants sociaux, 400 centres de distribution de colis), les CPAS en aident près de 70 000, principalement sur fonds propres. "Les associations comptent beaucoup de bénévoles, nous craignons qu’ils s’essoufflent aussi", souligne Eric Jérôme, président du CPAS de Herve. Financer et simplifier ce rôle est jugé essentiel. "Le risque, si les CPAS devaient se recentrer sur leurs missions légales (paiement du RIS surtout), c’est qu’on supprime le reste. On reviendrait à l’assistance publique, au guichet", s’inquiète Luc Vandormael.

"L’aide alimentaire devrait continuer à être vue comme une solution d’urgence, et non un complément structurel aux déficits sociaux. Or, de plus en plus de personnes dépendent d’une aide pour pouvoir se nourrir", ajoute Eric Jerôme.

"Près de la moitié des CPAS (44%) sont en outre confrontés à des difficultés logistiques, touchant au stockage des denrées périssables et à leur transport, notamment pour ne pas rompre la chaîne du froid (réfrigérateurs ou camions réfrigérants). Sans parler du respect des normes AFSCA et, dans les zones rurales, le défi de l’accessibilité aux services.".

Six propositions :

14) Davantage de moyens (matériels, humains et financiers) pour répondre aux besoins croissants;

15) Une approche plus coordonnée entre acteurs, passant par une rationalisation des fonds publics, une simplification administrative et le principe de confiance envers les autorités locales;

16) Un financement du travail en réseau entre tous les acteurs de l’alimentation;

17) Des solutions plus simples d’acheminement en milieu rural. "Il n’est pas admissible que les déplacements coûtent plus cher que les colis livrés. Et cela permettra de favoriser les circuits courts et le petit maraîchage." ;

18) Une aide logistique pour le dispatching (financement de personnel, d’infrastructure et de matériel);

19) Un soutien aux épiceries sociales, en lien avec les productions locales.

Emploi : augmenter les bas salaires

Les CPAS s’estiment mieux armés que le Forem pour remettre dans le circuit de l’emploi un public qui cumule les aléas de la précarité. Il y a 120 000 chômeurs indemnisés en Wallonie, pour 76 000 bénéficiaires du revenu d’intégration. Mais chez les jeunes les proportions s’inversent. En Wallonie, 17,5% des 18-24 ans bénéficient d’allocations, dont 12,1% viennent des CPAS. En 2022, 10 303 "articles 60" ont été mis à l’emploi. Mais Luc Vandormael déplore les pièges à l’emploi. "L’écart se réduit", dit-il, entre le RIS et le salaire minimum d’un travailleur qui a des charges (avec un enfant, bosser est moins intéressant !). "C’est les bas salaires qu’il faut augmenter."

Six propositions :

20) Relever les allocations sociales en lien automatique avec la hausse du salaire minimum;

21) Concomitamment, relever les bas salaires;

22) Lier les aides à un revenu et non à un statut (comme le BIM);

23) Doper le financement des actions d’ISP des CPAS (frais de fonctionnement), donc les possibilités d’encadrement, d’accompagnement social majoritairement financées sur fonds propres);

24) Gonfler de 15% l’enveloppe de financement article 60, §7, les aides actuelles ne permettant pas de financer l’intégralité du salaire des personnes engagées;

25) Soutenir les CPAS pour la mise en formation, au même titre que la mise à l’emploi. "Qui fait le mieux, quoi et pour qui ? Il y a une concertation à avoir"