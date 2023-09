Doublement des voitures électriques en un an, chute du diesel en 10 ans, plus de 6 millions de véhicules : voici le nouveau parc automobile belge

Les voitures hybrides représentent actuellement 8,9 % de l’ensemble du parc de véhicules et ont largement franchi la barre des 530.000 voitures : 537.817 voitures hybrides contre seulement 375.107 en 2022 (+43,4 %). Une majorité d’entre elles sont aussi des voitures de société.

Évolution de la popularité des types de carburants depuis 2014

Le nombre de voitures roulant au diesel ne cesse de reculer. En 2023, on dénombre 9,2 % de voitures diesel en moins qu’un an plus tôt. Le nombre de voitures diesel s’élève ainsi au 1er août à 2.201.549 exemplaires. En dépit de leur recul, leur part reste appréciable à plus d’un tiers du total.