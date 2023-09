Apprendre la langue des signes en moins de deux: les gestes pour évoquer les animaux (vidéo)

Chien, chat, cheval, chèvre… Les noms d’animaux les plus courants et quelques astuces de grammaire. C’est ce que vous propose aujourd’hui Cindy De Backer, l’une de nos consultantes en langue des signes. Elle et Ung Kim Lyta sont actives au sein de la LSFB, une asbl qui promeut l’usage de la langue des signes en Belgique francophone. Ensemble, jusqu’au 22 septembre, elles vont vous initier à ce langage particulier.