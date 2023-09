L’avenir flou des Engagés s’écrira sans Catherine Fonck et André Antoine

"Le déclin n’est pas véritablement endigué ", analysait alors Benjamin Biard, politologue au Centre de recherche et d’information sociopolitiques (CRISP).

Un été plus tard, le constat est plus dur encore.

Renouvellement

En l’espace de deux mois, et alors que chacun fourbit ses armes, Les Engagés viennent de perdre deux solides atouts, deux précieux soldats en vue de la grande bagarre pour 2024.

Début juillet, c’est Catherine Fonck, cheville ouvrière du parti à l’échelon fédéral, qui annonçait son intention de ne pas se présenter sur les listes pour le 9 juin prochain.

Avouant ne plus se retrouver dans le monde politique actuel et, notamment, " le conflit permanent" qui y règne, la députée cheffe de groupe à la Chambre estimait par ailleurs "très sain en politique de ne pas s’accrocher aux mandats. Il faut un renouvellement avec des nouvelles idées. J’estime qu’il faudrait une limitation des mandats et c’est important d’appliquer cela à soi-même et ne pas faire la leçon aux autres".

Paradoxe

Lors de sa refondation, le parti affichait d’ailleurs sa volonté de "régénérer " la société à travers de nouveaux visages, prônant une telle limitation.

Paradoxe : Les Engagés sont justement ceux qui comptent le plus de " dinosaures " de la politique dans leurs rangs, côté francophone : 57% de leurs députés fédéraux et régionaux achèvent en ce moment un troisième mandat consécutif ou plus.

Le week-end dernier, c’est cette fois André Antoine, le plus ancien justement des mandataires francophones en général et centristes en particulier, qui annonçait son intention de ne plus briguer de nouveau mandat en 2024.

Ajoutez à cela les départs déjà actés de personnalités bruxelloises du parti, telles que Céline Frémault – qui a annoncé son intention de ne pas se représenter en 2024 – ou encore Véronique Lefrancq, Bertin Mampaka et Rachid Azaoum, cela commence à faire beaucoup…

Clivages

Dans l’autre sens, les arrivées se font rares et, si l’on excepte celle du déçu du MR Jean-Luc Crucke, moins retentissantes.

Certains noms reviennent. Comme celui de Jean-Jacques Cloquet, l’administrateur délégué de l’aéroport carolorégien, ou encore celui de l’ancienne présentatrice de télévision Hakima Darhmouch. Mais aucun n’a jusqu’ici été officialisé.

Ce déséquilibre observé au niveau du va-et-vient au sein du parti "creuse davantage encore l’écart avec les autres partis traditionnels", observe cette semaine Benjamin Biard.

Pour le politologue du CRISP, le mouvement centriste donne ainsi " l’impression d’un déclin continu et difficile à inverser en termes de tendance", à mesure que s’étiole l’un des grands clivages au sein de notre société : celui s’articulant autour du rôle de l’Église et celui de l’État.

Pour Les Engagés, ex-cdH (pour Centre démocrate humaniste), ex-PSC (pour Parti social-chrétien), il est donc "apparu nécessaire de se recentrer sur un autre clivage (lire ci-contre). Mais la majorité des autres créneaux sont déjà occupés, du fait de la présence de nombreux partis politiques en Belgique", souligne Benjamin Biard. Le politologue prend notamment pour exemple la question environnementale qui anime désormais Les Engagés : celle-ci figure au cœur du projet des Écolos et aime tout autant désormais d’autres formations politiques, telles que le PS ou le MR.

Le parti régénéré apparaît dès lors "un peu perdu" face à " l’évolution de la structuration de ces clivages", et donc de la société.

De quoi, sans doute aussi, créer certaines tensions entre, d’une part, un projet qui se veut donc "régénéré", mais porté jusqu’à présent par des personnalités incarnant l’ancien modèle d’autre part.

Polarisation

Le "message peu clair" du parti centriste souffre d’autant plus qu’il cherche sa nouvelle place dans "un paysage politique de plus en plus fractionné et partisan ", reflet d’une société de plus en plus polarisée et "où les partis doivent déjà se retrouver au centre".