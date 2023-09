Le Sérésien qui a tué puis découpé sa maman avant de jeter les morceaux dans la Meuse et dans le Canal Albert reste en prison

Souvenez-vous : cet homme a tué sa maman le 10 juillet 2023 dans leur logement de la rue Grand-Vinâve à Jemeppe (Seraing) avant de la découper en morceaux. Le 25 juillet, une partie du corps de la septuagénaire, ses quatre membres et la scie qui a servi à le démembrer, avaient été retrouvés dans un frigo flottant sur les eaux du Canal Albert à Oupeye. Le lendemain, les policiers découvraient son tronc et sa tête dans un conteneur à puce qui, lui, se trouvait encore en Meuse à hauteur de Wandre. Un conteneur qui appartenait au voisin de Maria, mais ce dernier avait été mis hors de cause. Les soupçons s’étaient ensuite portés sur le fils de la victime…

Interpellé dans un hôtel non loin de l’aéroport de Zaventem où Ismaël devait prendre l’avion pour la Corée, l’homme a avoué l’impensable. Il a ainsi expliqué qu’il était brimé et humilié par sa mère depuis sa plus tendre enfance. Le 10 juillet mère et fils se sont à nouveau disputés et là, comme l’explique Ismaël, le fils a eu un coup de sang. Il s’est jeté sur sa mère et l’a étranglée. Il a depuis lors été écroué.