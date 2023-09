Générations solidaires: les Z'amis de Zoé font des émules !

« Pendant le confinement, le jardin n’a jamais été aussi beau !, raconte Serge, professeur de menuiserie, président des Z’amis de Zoé et bricoleur attitré des lieux. Des familles entières venaient nous aider à entretenir les pelouses, à planter, semer, nourrir les poules … ». Depuis lors, les jardiniers bénévoles sont un peu moins disponibles mais les projets se multiplient. Outre le verger planté de variétés anciennes d’arbres fruitiers et le potager cultivé en permaculture, de nombreuses variétés de fleurs, un hôtel à insectes, un tepee végétal en saule, une mare peuplée de libellules et de nénuphars, des nichoirs pour les oiseaux, des ruches, un poulailler ont été installés. Les bénévoles, de la petite Margot (4 ans) au doyen du groupe (75 ans), se retrouvent en alternance soit le samedi, soit le dimanche et en semaine quand ils le souhaitent. Le mardi matin, des seniors s’y retrouvent pour jardiner. Les fruits et légumes récoltés nourrissent les bénévoles. Le week-end, ils partagent un repas au jardin.

Une école maternelle et primaire de Visé investit les lieux, une fois par mois, dans le cadre d’un programme de ‘classe du dehors’. Des élèves de Droixhe, de Bressoux, une école spécialisée de Milmort, des scouts d'Hermal viennent aussi renouer avec la nature. Des bénévoles de Natagora ont aussi planté une haie d’espèces variées dans le cadre d’un plan européen de sauvegarde des chauve-souris.

Générations solidaires - Les z'amis de Zoé ©Katel Fréson

« Ici, nous n’avons aucune obligation de rentabilité. Nous tentons des expériences. Si cela ne marche pas, on tente autre chose ! Nous n’arrivions pas à faire pousser de carottes. Nous avons changé de technique », précise Aline Hilgers. Le grand prix Générations solidaires que nous avons remporté en juin 2017 a été, pour nous, le coup de pouce inespéré ! Nous avons pu acquérir un container comme local, des serres d’occasion, acheté des arbres, de l’outillage … ».

Depuis lors, 68 arbres ont été plantés dont 28 ont été achetés et parrainés par des habitants des environs. Les Z’amis de Zoé regorgent encore de projets même s’ils manquent de moyens financiers. Une entreprise locale de Batice leur a fait cadeau de panneaux solaires. Ils ont aussi bénéficié de coups de pouce dans le cadre de l’opération « Vis ton village » de la Fondation Roi Baudouin.

Les Z’amis de Zoé projettent d’installer un four à pain, de remplacer les bacs en bois qui pourrissent au fil des ans. Ils comptent également aménager un système de drainage sur le terrain.

La salle des fêtes fait le trait d'union avec le jardin communautaire !

Générations solidaires : le noyau dur des Z'amis de Zoé ©Katel Fréson

« Nous avons aussi repris la gestion d’une salle des fêtes qui fait le trait d’union avec le jardin communautaire », explique Aline. En 2018 et 2019, le groupe d’amis s’est lancé dans le cabaret, ravissant près de 1000 spectateurs. La crise sanitaire a stoppé net les représentations. Les Z’amis de Zoé espèrent reprendre le chemin des planches en créant de nouveaux cabarets mêlant chants, danses et sketches. Les reprises de Johnny par Serge, les vamps par Aline et Monique notamment et plusieurs humoristes locaux avaient d’ailleurs remporté un franc succès !

« Le noyau de base reste le même mais nous veillons à accueillir des nouveaux habitants des environs. Les adolescents du village ont grandi et jardinent maintenant chez eux. Ils reviendront ici avec leurs enfants !, sourit Aline. Nous n’avons jamais subi de dégradation. Il se dégage d’ici de la convivialité et de la bienveillance ».

Vue du jardin des Z'amis de Zoé à Lanaye ©Katel Fréson

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES, C’EST QUOI ?

Cette ASBL, initiée par « L’Avenir », organise la 8e édition de son appel à projets en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. Cet appel à projets met en valeur des initiatives citoyennes solidaires portées par des écoles et des associations.

QUAND ?

Lancement de l’appel à projets début janvier 2024 La remise des prix aura lieu fin juin 2024 à Namur.

QUELS PRIX ?

- Le Prix Générations solidaires : 10.000 euros - Le Prix « coup de cœur » : 5.000 euros - Le Prix « coup de pouce » : 5.000 euros - Des prix spéciaux de 500 euros pour chacune des 5 écoles lauréates.

LE VOTE DU PUBLIC

Les lauréats sont choisis par un jury indépendant mis en place par la Fondation Roi Baudouin. Parallèlement, tous les dossiers reçus sont mis en ligne sur le site www.generations-solidaires et proposés au vote du public.

CONTACT

081 24 88 60 – info@generations-solidaires.be Pour en savoir plus et participer : www.generations-solidaires.be