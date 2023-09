”En deux secondes, tout s’est écroulé devant nous” : le témoignage de survivants belges après le séisme qui a dévasté le Maroc (vidéo)

Aymara, une Bruxelloise de 24 ans, et son compagnon se trouvaient à Marrakech lorsque le drame s’est produit. “On marchait et on a senti des secousses directement. […] En deux secondes, il y a tout qui s’est écroulé devant nous”, a expliqué la jeune femme au micro de RTLInfo.

”On voyait plein de gens qui sortaient de chez eux. Des hurlements, des pleurs. C’était juste horrible. On a croisé des touristes, on est resté avec eux pendant cinq ou dix minutes. Et puis, on a croisé également des locaux qui nous ont rassurés. […]”

Le jeune couple est ensuite resté sur la place Jemaa el-Fna. Comme des centaines d’autres personnes, les Bruxellois y ont passé une partie de la nuit.

”Il y avait tout qui s’est écroulé, donc c’est juste horrible.” Aymara et son compagnon sont restés jusqu’à 4h du matin sur la place avant de regagner leur riad.

”Des plafonds qui tombent, des fumées de gravats”

L’ancien échevin ucclois Eric Sax se trouvait lui aussi à Marrakech lorsque le tremblement de terre s’est produit “alors qu’on somnolait”, a-t-il indiqué sur le réseau social Facebook. Il y évoque “des plafonds qui tombent, des fumées de gravats”.

”Lina et moi avons réussi à courir hors de la chambre”, a-t-il encore précisé. “On est tous réuni hors de portée des façades.” Le couple passera donc la nuit dehors. “On a reçu de l’eau et des couvertures de l’hôtel.”