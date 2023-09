Élections 2024 : "Les politiques parlent aux jeunes, mais ne les écoutent pas  " (vidéos)

À 16 ans, voire 17, ils seront pourtant la moitié des 29 élèves de la classe à voter pour la première fois le 9 juin prochain. Et même la totalité à pouvoir prétendre aux urnes européennes, rendues accessibles par la Belgique dès 16 ans. La classe l’ignorait.

Une centaine de kilomètres plus loin, sur le campus de Louvain-la-Neuve, véritable foyer de primo-votants, les réponses ne sont pas plus assurées.

"Je n’ai aucune idée de pour qui voter, il faut que je me renseigne", lance Dorian (21 ans). "Je ne connais pas assez les partis politiques, seulement les couleurs, avoue Clémence (18 ans). Mais je vais devoir aller voter, je vais donc essayer de me renseigner un peu."

"Le mot fait peur"

Si l’approche des élections semble inciter – timidement – les jeunes à s’informer sur la politique, est-ce néanmoins un sujet qui les intéresse de façon générale ?

"Pas trop, répond Dorian. Le mot politique fait peur. Ce n’est pas très bien expliqué et rarement dirigé vers les jeunes. Les politiciens vont plus souvent faire des face-à-face dans les médias, mais pas assez avec la jeunesse. On ne nous incite pas aller vers la politique."

Lucas (20 ans) ne montre guère plus d’intérêt : "La politique est un sujet qui revient parfois en dîner de famille. Le ton est déjà monté pour pas grand-chose."

Dans la classe de rhéto de Libramont, Jade (16 ans) acquiesce: "La politique ne m’intéresse pas. Ça amène énormément de conflits. Certains ne sont pas assez ouverts d’esprit pour comprendre les idées des autres."

Seuls une poignée de ses camarades disent ouvertement s’y intéresser.

"La politique fait partie intégrante de la société, assure ainsi Tom (16 ans). Même si en Belgique ce n’est pas trop ça. Ça me fait marrer de me dire que notre pays a le record du nombre de jours sans gouvernement. Mais c’est intéressant à suivre pour connaître ce qu’il se passe autour de nous. Et même quand je suis opposé à certains partis, j’écoute leurs idées. Je regarde comment ils veulent me convaincre."

Pour le jeune homme, les jeunes s’intéressent bel et bien à la politique. "On essaie d’avoir de plus en plus de pouvoir sur ce qu’on peut faire ou non. Et la politique est une grosse porte d’entrée pour agir."

Quitte à s’engager lui-même ? "On m’a déjà dit que je devrais faire politicien. Je ne sais pas si c’est un défaut ou pas" (rires).

Enseignement et climat

S’ils ne semblent cependant pas tous s’intéresser à ce qui apparaît comme le côté plus institutionnel de la politique avec ses débats médiatiques et ses polémiques, de nombreux jeunes se préoccupent en revanche des enjeux qui la traversent et ont une vision de la société à défendre.

"L’enjeu le plus important à mes yeux est l’enseignement, note Laura (16 ans). Vu la position qu’on occupe dans les classements internationaux, il y a des progrès à faire."

"Plein de copains se questionnent davantage sur leur finançabilité que sur le fait de réussir leurs études", pointe pour sa part Louise (22 ans), étudiante à l’UCLouvain.

Le climat est une thématique qui anime également les 16-23 ans. "C’est un problème qui nous touche tous, on ne peut plus fermer les yeux", insiste Lucas.

La crise économique, la justice sociale et la protection des minorités sont d’autres enjeux également plébiscités par ces jeunes.

Fossé

Comment dès lors expliquer ce manque d’intérêt avoué, ce "fossé" créé entre les jeunes et la politique ?

S’ils ont des choses à dire, les jeunes se sentent visiblement peu entendus. "Je suis allée marcher deux ou trois fois pour le climat. Et au final, ça n’a pas changé les choses, regrette Soline (21 ans). C’est dommage car les jeunes se sont mobilisés."

"Parler aux jeunes, les politiques le font clairement à fond sur les réseaux, estime de son côté Tom. Après, comprendre ce que l’on demande ou ce que l’on veut, c’est différent. Parler oui. Écouter, entendre, non."

Dans la classe de Monsieur Charlier ©EdA / Romain Veys

Aaron (16 ans) soupire : "On entend parler des politiques que quand les élections arrivent ou quand les scandales éclatent..." Et Lucas de compléter : "C’est souvent beaucoup de bruit pour pas beaucoup de résultats. Je préfère rester à l’écart et ne pas m’y impliquer directement".

Un autre constat, par ailleurs, interpelle : certains relativisent le poids de leur opinion. "Mon avis est minime, il ne compte pas vraiment", considère ainsi Hanane (17 ans). "On peut voter blanc, non? Parce que je n’ai pas vraiment d’idées à donner, je suis trop jeune", assène Nolan (17 ans). "Je ne pense pas avoir un avis pertinent", renchérit Lola (16 ans).

Réseaux sociaux

Pour Lucas, toutefois, "chaque voix compte. Comme je suis obligé de voter, je vais devoir m’informer pour ne pas voter au pif..."

Comment ? Les programmes des partis ? "Ils sont indigestes". L’école ? "On n’y parle pas vraiment politique", regrette Clémence. Il faudrait d’ailleurs l’intégrer dans les programmes scolaires et inviter les politiques en classe, propose Dorian.

Et via les médias traditionnels ? Un peu. Par les réseaux sociaux ? Surtout.

Et ça, les politiciens l’ont bien compris. "Je vois parfois des présidents de parti et des ministres qui font des vidéos sur les réseaux, constate Laura. Je trouve ça bien, on y a directement accès."

"J’ai déjà vu passer des vidéos du parti rouge", renchérit Hanane. De quoi influencer les jeunes ? "Ce n’est pas une vidéo qui va tout changer, répond Laura. Mais j’y accorde de l’intérêt."

Louise complète : "On est très influencés par les réseaux". Elle salue la vulgarisation des contenus qui s’y trouvent. Arnaud (20 ans) se méfie néanmoins: "Il faut faire gaffe que ce soit fiable"...

À neuf mois des élections, beaucoup de jeunes se tourneront aussi vers le cercle familial et se rangeront peut-être derrière le choix de vote de leurs parents. "Et forcément, cela va m’influencer", glisse Clément (17 ans).