Élections 2024: comment les jeunes Belges votent-ils et comment sont-ils dragués par les partis politiques

Pascal Delwit, de façon générale, comment l’opinion des primo-votants se traduit-elle dans les urnes ?

Pascal Delwit est professeur de sciences politiques à l'ULB et membre du Centre d'étude de la vie politique. ©EdA

Par un vote un peu moins articulé autour des partis historiques et classiques, comme le MR, le PS ou Les Engagés. Il s’agit d’un vote plus important pour les partis en périphérie du système, comme Ecolo ou le PTB.

Est-ce propre à la Belgique ?

Non. Mais il existe une singularité dans notre pays, où le vote est obligatoire : les 18-24 ans votent du coup massivement. C’est exceptionnel au regard de ce que l’on peut observer dans les autres démocraties où l’abstention est très forte. Et elle s’étend maintenant fortement chez les 18-29 ans. Y compris lors des élections les plus importantes, comme lors de la présidentielle en France.

Le vote jeune est donc un vote qui favorise le changement ?

Il faut se départir de l’idée selon laquelle il existerait "UN vote jeune". Il existe des situations très différentes, qui dépendent notamment du "capital scolaire" : celui-ci est plus élevé chez les jeunes qui terminent des études universitaires par exemple, alors qu’il sera relativement plus faible chez les élèves qui sortent des études professionnelles. Les comportements ne sont pas les mêmes.

De plus, ce n’est pas nouveau : le premier vote est moins tourné vers les partis historiques et classiques parce que, notamment, la situation des 18-24 ans est en transition. Certains sont aux études, d’autres sont dans la recherche d’un emploi ou ne sont pas encore installés. Ils n’ont donc pas encore été confrontés aux points d’attention classiques, aux réalités d’une vie de famille, etc. Cela explique en partie une forme de décalage.

La tentation des extrêmes

Cela signifie-t-il aussi que les jeunes sont plus susceptibles d’être tentés par les extrêmes ?

On observe une tendance du vote des 18-24 ans qui va davantage vers les extrêmes, oui. Voire même vers les partis de droite radicale, comme on a pu le voir récemment en France ou en Finlande. Vers les partis de gauche radicale également. Mais ce ne sont d’ailleurs pas les mêmes jeunes.

C’est-à-dire ?

Par exemple, le vote "vert" est un vote plutôt urbain, que l’on retrouve essentiellement chez les jeunes qui terminent leurs études. Le vote pour la droite radicale est davantage un vote périurbain, voire rural, que l’on retrouve chez des jeunes au capital scolaire plus faible.

Vers une relation plus directe

De façon générale, quelle évolution peut-on observer au cours des dernières années ?

Chaque génération est socialisée politiquement de façon différente. Jusqu’il y a peu, on distinguait trois lieux différents pour cette socialisation : l’école ou le milieu professionnel, le milieu familial et les vecteurs d’infos comme la presse écrite, la télévision ou encore la radio. Mais aujourd’hui, que ce soit au niveau politique, culturel, sportif ou autre, elle se fait largement, voire dans certains cas exclusivement à travers les réseaux sociaux.

Qu’est-ce que cela entraîne ?

On observe dès lors deux mécanismes. D’abord, celui de la transmission qui s’interrompt, notamment au niveau familial où les débats ont tendance à disparaître. D’autre part, le rôle de la presse classique s’affaiblit, voire il devient dans certains cas inexistant.

Au profit des réseaux sociaux ?

En réalité, il n’y a plus de médiation. Dans une logique de réseaux sociaux, vous êtes dans une relation directe. Il y a donc une diminution du point d’intermédiation. À cela, il faut ajouter que l’on observe une volonté des partis, surtout dans le chef des radicaux au départ, de se lancer dans une approche de simplification, où sont bannies la nuance et la contrainte dans l’exercice du pouvoir. Et aujourd’hui, on peut constater que tous les partis se sont emparés d’une communication directe, ils apportent beaucoup plus d’importance à la relation directe.

Or, les réseaux sociaux créent ce lien direct dans un discours souvent dépolitisé. On y partage des petites vidéos, des photos, on montre où on a mangé… On le voit surtout avec des réseaux qui permettent cela et qui sont largement consultés par les jeunes, comme TikTok ou Twitch. Et on observe en parallèle un désinvestissement de Twitter, qui est un réseau où l’on vise davantage à influencer des gens qui ont une certaine idée du politique. Avec une grosse exception : Georges-Louis Bouche, ce qui explique sa surmédiatisation dans la presse classique.

Quelle incidence cela a-t-il sur les jeunes électeurs ?

Ça renforce la complexité pour les jeunes de distinguer les partis les uns des autres, d’autant que l’on observe dans le même temps ce désinvestissement des partis dans la presse classique d’une part et une rupture de la transmission au niveau familial d’autre part.

Le poids des primo-votants

En 2024, près d’un électeur sur 10 sera un primo-votant. Cela leur confère un poids électoral qui n’est pas négligeable. Les partis en sont-ils conscients ?

Oui. Tous les partis n’ont pas le même niveau de professionnalisme, mais j’observe une attention davantage portée là-dessus qu’en 2019 dans le chef de certains partis, lesquels recherchent donc cette relation plus directe. Le PTB et le Vlaams Belang avaient déjà une démarche proactive en ce sens. Mais tout le monde s’y est mis. Après 2019, la N-VA a pris le taureau par les cornes. Avant de connaître certains déboires, Connor Rousseau (Vooruit) a grandement investi dans les réseaux sociaux, au point de créer quasi une marque personnelle. Je m’attends à ce que les autres comme le MR suivent certainement le mouvement en 2024.

