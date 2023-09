Canicule : voici 5 conseils pour se vêtir de manière appropriée lors d’un enterrement

Évitez les couleurs fluos et les imprimés qui attirent l’attention​

Les funérailles sont un hommage à une personne disparue. Il est donc préférable de choisir des vêtements qui ne se distinguent pas trop, afin de ne pas devenir vous-même, sans le vouloir, le centre de l’attention. Évitez les imprimés voyants, les tissus chatoyants ou les couleurs fluorescentes et les gros bijoux tape-à-l’œil. Optez pour des vêtements simples et discrets. Le noir n’est donc plus obligatoire.

OK pour les sandales, mais pas de shorts​

Des jambes nues sous une jupe ou une robe qui descend en dessous du genou ? En été, cela ne choquera pas, ni même des pieds nus dans des sandales propres et soignées. Évitez toutefois les tenues trop sportives comme les shorts ou les sandales de trekking. “

”Il est important d’avoir une apparence soignée. Pensez à des ongles coupés et propres, à des cheveux soignés et, pour les hommes, à un rasage de près. Choisissez des chaussures bien cirées, assorties à votre tenue. Laissez vos baskets usées à la maison”, explique Lien Verfaillie.

Épaules nues ou combinaison élégante​

Pour les hommes, le costume tailleur avec chemise n’est plus une obligation depuis longtemps, un jean foncé peut faire l’affaire. Encore faut-il qu’il ne soit pas troué. Un polo soigné, sans couleurs criardes, ou une chemise à manches courtes sont également possibles. Les femmes, elles, ont plus de choix. “Un tailleur avec un chemisier clair en dessous, une robe à l’imprimé sobre, une combinaison pantalon avec des bottes courtes font très bien l’affaire”, précise Lien Verfaillie.

Lunettes de soleil discrètes ou chapeau​

De nombreux enterrements se déroulent en grande partie à l’extérieur, et vous pouvez donc porter des lunettes de soleil en été. Il peut même être parfois plus confortable de cacher ses émotions derrière vos lunettes. Veillez simplement à ce qu’elles ne soient pas trop excentriques et colorées et enlevez-les à l’intérieur. Les lunettes de soleil peuvent être remplacées par un chapeau. Mais là encore, il est préférable de choisir un modèle discret.

Mouchoirs et éventails ​

Lorsqu’il fait chaud, des mouchoirs supplémentaires ne sont pas superflus. Ils sont utiles non seulement pour essuyer ses larmes mais aussi pour éponger ses gouttes de sueur, non seulement sur vous mais aussi pour les personnes qui se trouvent près de vous pendant les funérailles.

”Les personnes âgées ou de santé fragile peuvent même apporter un petit éventail à l’enterrement. Choisissez un modèle 'classique' que vous pouvez plier, mais n’allez pas l’agiter ostensiblement à tout bout de champ”, explique Lien Verfaillie.

Une petite bouteille d’eau dans votre sac à main ou à côté de votre chaise peut aussi être nécessaire lors de fortes chaleurs. Si vous vous sentez vraiment faible, personne ne sera surpris si vous buvez discrètement de votre bouteille pendant un moment.