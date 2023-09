Attention au nouveau radar tronçon en région liégeoise : déjà plus de 22.000 PV en six mois

Le radar tronçon de 12 kilomètres situé entre Grâce-Hollogne et Villers-le-Bouillet, sur l’autoroute E42 (Liège-Namur), a déjà flashé plus de 22.000 automobilistes en excès de vitesse en six mois.