Quand les feuilles commencent à tomber, rentrent les araignées. Et les maisons de résonner de hurlements stridents. Car les Belges ont une sainte horreur des araignées. Une étude de 2008 conjointe de la société d'arachnologie (Arabel) et de l'Université de Gand le prouve: dans notre pays, 70 % des gens ont la trouille des bestioles à huit pattes. Une phobie largement répandue qui, selon Koen van Keer, auteur de l'étude n'a pas lieu d'être. Au-delà des chiffres, il a également analysé les raisons qui poussent les arachnophobes à angoisser.

"Il faut d'abord faire la distinction entre arachnophobie et peur de l'araignée. Dans le premier cas, c'est pathologique et irrationnel. Pour la peur, il y a des raisons qui sont avant tout historiques et qui, au fil du temps, sont devenues, du moins en partie, inscrites dans nos gènes."

Et le scientifique de parler de la psychologie évolutive qui veut que certains événements terribles auxquels étaient liées des araignées aient marqué des générations et des générations. Ou encore cette espèce de peur ancestrale de tout ce qui "empoisonne".

Autre cause: l'inquiétude hygiénique. "Là, l'angoisse serait plus liée aux proies de l'araignée. Si une araignée est présente, on se dit qu'il doit y avoir des mouches dans le coin et ça nous dégoûte. On a peur pour son hygiène", poursuit Koen Van Keer. Qui insiste aussi sur la problématique du modèle parental: un enfant qui voit sa mère hurler devant une araignée a toutes les chances d'en avoir peur aussi. D'autant que culturellement, il est prouvé que l'angoisse liée au petit animal est essentiellement féminine.

Lumières

Jusqu'au XVIIIe siècle, grande était donc la peur des araignées. Parce qu'elles représentaient aussi quelque chose de sacré, indique encore Van Keer. Beaucoup de mythes et de prophéties y étaient liés.

Puis vint le Siècle des Lumières qui fit de tous les animaux de simples et purs êtres biologiques.

"Et avec la Raison apparut aussi le réflexe de tuer. Avant, on s'attirait le mauvais sort en écrasant les araignées. Avec le Siècle des Lumières, les gens allaient pouvoir exorciser leurs peurs en les massacrant."

Un instinct de tueur qui se prolonge depuis plus de deux siècles: aujourd'hui, 6 Belges sur 10 tuent systématiquement une araignée qui se balade dans leur maison.