Vous l'avez peut-être remarqué: les araignées sont plus nombreuses ces derniers temps dans nos maisons. Normal: elles cherchent un abri contre le froid. «Il y a deux moments où on voit davantage les araignées chaque année: en automne lorsqu'elles cherchent un refuge pour l'hiver et au printemps lorsqu'elles en sortent», explique Anne Weiserbs, biologiste chez Natagora. Ces petites bestioles à huit pattes de la famille des arachnides (et non des insectes qui, eux, ont six pattes), sont donc plus visibles parce qu'elles sont en plein déménagement.

Inoffensives

Mais les araignées ne vous veulent aucun mal. «Les araignées sont complètement inoffensives, rappelle la spécialiste. Il faut aller jusqu'au sud de la France pour rencontrer deux espèces qui pourraient poser problème pour l'être humain. Mais en Belgique, on est très bien loti, il ne faut vraiment pas s'inquiéter.»

Vous avez pourtant l'impression de vous être fait mordre? «Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires par rapport à l'araignée. Bon nombre de gens disent avoir été mordus par elle, parce qu'une piqûre a un peu plus réagi. Mais les araignées n'ont aucune raison de nous mordre, elles ne nous voient pas comme quelque chose de comestible, au contraire.»

D'ailleurs, chez beaucoup d'espèces, les chélicères – soit les petits crochets – n'ont tout simplement pas la force de traverser la peau d'un humain. «En principe, l'araignée s'attaque à des plus petites bêtes qu'elle, pour leur injecter son venin et les liquéfier. Chez nous, aucune chance!»

Dans le doute, sachez que sa morsure se caractérise par deux petits trous. Bien souvent, la morsure est donc plutôt l’œuvre d’un moustique. Si une araignée vous a mordu, c’est qu’elle se sentait menacée ou dérangée.

Des bestioles bien utiles

«On a besoin des araignées, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'archaïque dans notre inconscient qui allume un signal de danger, sourit la biologiste. Il faut essayer de surmonter ses peurs et de ne pas les tuer.»

Plus simple à dire qu'à faire? Pour éviter qu'elle ne s'installe chez vous, il n'y a pas dix mille solutions: il faut nettoyer. «Si on détruit à chaque fois sa toile, elle ne va pas rester.» L'idéal est de lui laisser un espace qui ne vous ennuiera pas trop. Un petit coin de buanderie peu utilisé ou les caves, par exemple. Elle vivra sa vie, vous la vôtre. Alliée de taille, elle vous débarrassera d'autres insectes plus embêtants comme les moustiques.

Et la biologiste de rappeler: «Aujourd'hui, chaque petit geste compte pour sauver la nature. La situation n'est pas réjouissante. On ne peut plus dire: je n'aime pas donc je tue. Non. Le moment est grave. Tuer une araignée n'est pas anodin.»

La sortir sans la toucher

On est d’accord, si on est arachnophobe, c’est encore une autre histoire. Mais pour se débarrasser d’une araignée sans la tuer, voici une astuce toute simple.

«Il faut prendre une grande enveloppe ou un sac en papier et la faire tomber dedans. De cette manière, on ne la touche pas et on n'a plus qu'à la faire sortir, conseille la biologiste. Il faut trouver son outillage personnel pour l'avoir sous la main. Certains utilisent un verre, moi je préfère l'enveloppe.»

Pour le moment, avec le climat doux, l’araignée trouvera un plan B. Par contre, en hiver, mettre une araignée dehors, c’est tout simplement la condamner.

Un Roméo perdu dans le bain

Tomber nez à nez sur une araignée alors qu’on s’apprête à prendre un bain n’a rien de réjouissant. Mais avant de lui assener le coup de grâce avec la douchette, prenez pitié. Celle-ci cherche juste l’amour.

«Souvent, ces araignées sont des mâles à la recherche de femelles. L'araignée est donc bien souvent tombée dans la baignoire car elle cherchait sa belle.» Ayez un peu d'indulgence et prenez une enveloppe pour l'évacuer.